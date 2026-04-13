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DESPEDIDA

Amigos homenageiam motociclista morto no Belvedere; veja fotos

Danilo Marinho, de 25 anos, foi homenageado durante enterro nesta segunda (13/4). Segundo a PM, motorista da Ford Ranger apresentava sinais de embriaguez

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Estado de Minas
  • Familiares e amigos se emocionam em velório do motociclista que morreu em colisão na MGC-356
    Familiares e amigos se emocionam em velório do motociclista que morreu em colisão na MGC-356 Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Motociclistas reuniram-se no Cemitério Porto Seguro para o último adeus a Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, que morreu na madrugada desse domingo (12/4), depois de se envolver em um acidente com uma Ford Ranger, no Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte
    Os encontros que antes ocorriam na Praça de Sevilha, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, mudaram de endereço na manhã desta segunda-feira (13/4). No lugar do ponto de apoio onde motociclistas de aplicativo aguardavam corridas e fortaleciam a amizade diária, o grupo se reuniu no Cemitério Porto Seguro para o último adeus a Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, que morreu na madrugada desse domingo (12/4), após se envolver em um acidente com uma Ford Ranger, no Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Sob forte comoção, um comboio de motociclistas chegou ao cemitério e realizou um cortejo até o túmulo. Em um gesto de despedida, eles aceleraram as motos e buzinaram.
    Sob forte comoção, um comboio de motociclistas chegou ao cemitério e realizou um cortejo até o túmulo. Em um gesto de despedida, eles aceleraram as motos e buzinavam. A homenagem emocionou familiares e amigos. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • O cortejo dos motociclistas até o túmulo emocionou familiares e amigos
    Sob forte comoção, um comboio de motociclistas chegou ao cemitério e realizou um cortejo até o túmulo. Em um gesto de despedida, eles aceleraram as motos e buzinavam. A homenagem emocionou familiares e amigos. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Familiares e amigos despedem-se de Danilo Marinho de 25 anos, no Cemitério Porto Seguro
    Sob forte comoção, um comboio de motociclistas chegou ao cemitério e realizou um cortejo até o túmulo. Em um gesto de despedida, eles aceleraram as motos e buzinavam. A homenagem emocionou familiares e amigos. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Danilo Marinho, de 25 anos, foi homenageado durante sepultamento nesta segunda (13/4). Segundo a PM, motorista da Ford Ranger apresentava sinais de embriaguez
    Danilo Marinho, de 25 anos, foi homenageado durante sepultamento nesta segunda (13/4). Segundo a PM, motorista da Ford Ranger apresentava sinais de embriaguez Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • ‘Humilde e prestativo’: amigos homenageiam motociclista morto no Belvedere
    ‘Humilde e prestativo’: amigos homenageiam motociclista morto no Belvedere Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • ‘Humilde e prestativo’: amigos homenageiam motociclista morto no Belvedere
    ‘Humilde e prestativo’: amigos homenageiam motociclista morto no Belvedere Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • ‘Humilde e prestativo’: amigos homenageiam motociclista morto no Belvedere
    ‘Humilde e prestativo’: amigos homenageiam motociclista morto no Belvedere Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Danilo Marinho, de 25 anos, foi homenageado durante sepultamento nesta segunda (13/4). Segundo a PM, motorista da Ford Ranger apresentava sinais de embriaguez
    Danilo Marinho, de 25 anos, foi homenageado durante sepultamento nesta segunda (13/4). Segundo a PM, motorista da Ford Ranger apresentava sinais de embriaguez Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
  • Familiares e amigos se reúnem para último adeus a Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, que morreu na madrugada desse domingo (12/4), após se envolver em um acidente com uma Ford Ranger, no Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte
    Os encontros que antes ocorriam na Praça de Sevilha, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, mudaram de endereço na manhã desta segunda-feira (13/4). No lugar do ponto de apoio onde motociclistas de aplicativo aguardavam corridas e fortaleciam a amizade diária, o grupo se reuniu no Cemitério Porto Seguro para o último adeus a Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, que morreu na madrugada desse domingo (12/4), após se envolver em um acidente com uma Ford Ranger, no Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
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