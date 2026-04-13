Amigos homenageiam motociclista morto no Belvedere; veja fotos

Os encontros que antes ocorriam na Praça de Sevilha, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, mudaram de endereço na manhã desta segunda-feira (13/4). No lugar do ponto de apoio onde motociclistas de aplicativo aguardavam corridas e fortaleciam a amizade diária, o grupo se reuniu no Cemitério Porto Seguro para o último adeus a Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, que morreu na madrugada desse domingo (12/4), após se envolver em um acidente com uma Ford Ranger, no Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press