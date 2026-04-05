DOMINGO DE PÁSCOA
Confira fotos da confecção dos tradicionais tapetes em Ouro Preto
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Durante a madrugada, dezenas de pessoas, entre moradores e visitantes, fizeram os tapetes devocionais Foto: Ane Souz/Divulgação
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O percurso ocupado pelos tapetes é de 2 quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição Foto: Ane Souz/Divulgação
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O percurso ocupado pelos tapetes é de 2 quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição Foto: Ane Souz/Divulgação
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Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões Foto: Ane Souz/Divulgação
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Crianças vestidas de anjo deram o tom de alegria às festividades cristãs católicas que celebram a vitória da vida sobre a morte Foto: Ane Souz/Divulgação
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Neste ano, foram usadas 15 toneladas de serragem colorida, que se juntam a materiais (cal, pó de café e flores) para compor os desenhos Foto: Ane Souz/Divulgação
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O percurso ocupado pelos tapetes é de 2 quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição Foto: Ane Souz/Divulgação
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Neste ano, foram usadas 15 toneladas de serragem colorida, que se juntam a materiais (cal, pó de café e flores) para compor os desenhos Foto: Ane Souz/Divulgação
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Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões Foto: Ane Souz/Divulgação
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Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões Foto: Ane Souz/Divulgação
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Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões Foto: Ane Souz/Divulgação
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Neste ano, foram usadas 15 toneladas de serragem colorida, que se juntam a materiais (cal, pó de café e flores) para compor os desenhos Foto: Ane Souz/Divulgação
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Durante a madrugada, dezenas de pessoas, entre moradores e visitantes, fizeram os tapetes devocionais Foto: Ane Souz/Divulgação
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O percurso ocupado pelos tapetes é de 2 quilômetros e liga as igrejas do Pilar e Nossa Senhora da Conceição Foto: Ane Souz/Divulgação
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Participam o coral Francisco Gomes da Rocha e Orquestra Padre Simões Foto: Ane Souz/Divulgação
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Durante a madrugada, dezenas de pessoas, entre moradores e visitantes, fizeram os tapetes devocionais Foto: Ane Souz/Divulgação
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