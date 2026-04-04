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VIGÍLIA PASCAL

Veja imagens da bênção do fogo novo e procissão da luz

Em BH e no interior, sábado santo foi de orações e retiro espiritual para católicos

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Estado de Minas
  • Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal
    Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal Foto: GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS
  • Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal
    Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal Foto: GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS
  • Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal
    Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal Foto: GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS
  • Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal
    Como parte da vigília pascal, a cerimônia realizada ao ar livre tem no centro uma fogueira de onde será retirada a chama que vai acender o círio pascal Foto: GUSTAVO WERNECK/EM/D.A PRESS
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