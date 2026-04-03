SEMANA SANTA
Veja imagens da cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei
Fiéis se emocionaram com a encenação que retrata o flagelo de Jesus
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Foto: Prefeitura de São João del-Rei/divulgação
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Foto: Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Foto: Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Foto: Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Foto: Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei