Assine
overlay
Início Galeria
SEMANA SANTA

Veja imagens da cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei

Fiéis se emocionaram com a encenação que retrata o flagelo de Jesus

E
Estado de Minas
  • Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei
    Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Foto: Prefeitura de São João del-Rei/divulgação
  • Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei
    Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Foto: Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
  • Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei
    Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Foto: Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
  • Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei
    Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Foto: Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
  • Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei
    Cerimônia da sexta-feira da Paixão em São João del-Rei Foto: Lucas Silveira/diocese de São João del-Rei
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay