SEMANA SANTA
Veja imagens da cerimônia da sexta-feira da Paixão em Congonhas
Fiéis se emocionaram com a encenação que retrata o flagelo de Jesus
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas Foto: Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas Foto: Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas Foto: Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas Foto: Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas Foto: Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas Foto: Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas Foto: Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas Foto: Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas Foto: Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação
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Cerimônia da sexta-feira da Paixão emociona fiéis em Congonhas Foto: Daniel Silva/Prefeitura de Congonhas/divulgação