EM MARIANA
Veja fotos da tradicional caminhada até a Cartuxa de Dom Viçoso
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Em Mariana, os moradores costumam dizer "subir a Cartuxa", um misto de sacrifício e busca de paz Foto: Maria Luiza Brandão/Divulgação
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O grupo de fiéis – liderados pelo reitor e pároco da Sé de Mariana, padre Geraldo Dias Buziani, e o titular da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, padre Fabiano Alves – saiu cedo Foto: Maria Luiza Brandão/Divulgação
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Cartuxa tem a ver com a história do sétimo bispo de Mariana, dom Antônio José Ferreira Viçoso (1787-1875) Foto: Maria Luiza Brandão/Divulgação
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Em Mariana, os moradores costumam dizer "subir a Cartuxa", um misto de sacrifício e busca de paz Foto: Maria Luiza Brandão/Divulgação
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Ao longo do caminho, orações e paradas nos pontos da via-sacra. Foto: Maria Luiza Brandão/Divulgação
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Ao longo do caminho, orações e paradas nos pontos da via-sacra. Foto: Maria Luiza Brandão/Divulgação
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O grupo de fiéis – liderados pelo reitor e pároco da Sé de Mariana, padre Geraldo Dias Buziani, e o titular da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, padre Fabiano Alves – saiu cedo Foto: Maria Luiza Brandão/Divulgação
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Cartuxa tem a ver com a história do sétimo bispo de Mariana, dom Antônio José Ferreira Viçoso (1787-1875) Foto: Maria Luiza Brandão/Divulgação