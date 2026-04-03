ARQUIDIOCESE DE BH
Veja fotos: população em situação de rua participa de via-sacra
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Caminhada de fé, inclusão e esperança, mesmo com tantas dificuldades ao longo do ano Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
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Caminhada de fé, inclusão e esperança, mesmo com tantas dificuldades ao longo do ano Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
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Na cozinha da Catedral Cristo Rei, na Região Norte de BH, foram preparadas mais de 500 marmitas que serão entregues aos participantes da via-sacra e Paixão de Cristo Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
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Dentro da programação da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, haverá hoje ação litúrgica às 15h Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
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Na manhã desta sexta-feira da Paixão (3/4), população em situação de rua participa de via-sacra no Centro da capital mineira Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
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Na manhã desta sexta-feira da Paixão (3/4), população em situação de rua participa de via-sacra no Centro da capital mineira Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação