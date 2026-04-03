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Veja fotos: população em situação de rua participa de via-sacra

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  • Caminhada de fé, inclusão e esperança, mesmo com tantas dificuldades ao longo do ano
    Caminhada de fé, inclusão e esperança, mesmo com tantas dificuldades ao longo do ano Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
  • Caminhada de fé, inclusão e esperança, mesmo com tantas dificuldades ao longo do ano
    Caminhada de fé, inclusão e esperança, mesmo com tantas dificuldades ao longo do ano Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
  • Na cozinha da Catedral Cristo Rei, na Região Norte de BH, foram preparadas mais de 500 marmitas que serão entregues aos participantes da via-sacra e Paixão de Cristo
    Na cozinha da Catedral Cristo Rei, na Região Norte de BH, foram preparadas mais de 500 marmitas que serão entregues aos participantes da via-sacra e Paixão de Cristo Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
  • Dentro da programação da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, haverá hoje ação litúrgica às 15h
    Dentro da programação da Catedral Cristo Rei, no Bairro Juliana, haverá hoje ação litúrgica às 15h Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
  • Na manhã desta sexta-feira da Paixão (3/4), população em situação de rua participa de via-sacra no Centro da capital mineira
    Na manhã desta sexta-feira da Paixão (3/4), população em situação de rua participa de via-sacra no Centro da capital mineira Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
  • Na manhã desta sexta-feira da Paixão (3/4), população em situação de rua participa de via-sacra no Centro da capital mineira
    Na manhã desta sexta-feira da Paixão (3/4), população em situação de rua participa de via-sacra no Centro da capital mineira Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
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