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ARQUIDIOCESE DE BH

Início do tríduo pascal tem santa ceia e rito do lava-pés

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Estado de Minas
  • Celebração teve intérprete de libras; fiéis participam da celebração desde as 19h
    Celebração teve intérprete de libras; fiéis participam da celebração desde as 19h Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
  • Fiéis participam da celebração desde as 19h, também com orações que têm à frente o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Evandro Maria
    Fiéis participam da celebração desde as 19h, também com orações que têm à frente o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Evandro Maria Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
  • Pela manhã, também na catedral, dom Walmor presidiu a Missa da Unidade, com a presença de 3,5 mil pessoas e 600 padres
    Pela manhã, também na catedral, dom Walmor presidiu a Missa da Unidade, com a presença de 3,5 mil pessoas e 600 padres Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
  • Fiéis participam da celebração desde as 19h, também com orações que têm à frente o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Evandro Maria
    Fiéis participam da celebração desde as 19h, também com orações que têm à frente o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Evandro Maria Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
  • Na noite desta quinta-feira (2/4), começa o tríduo pascal com a Missa da Ceia do Senhor, o rito do lava-pés e a vigília eucarística
    Na noite desta quinta-feira (2/4), começa o tríduo pascal com a Missa da Ceia do Senhor, o rito do lava-pés e a vigília eucarística Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
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