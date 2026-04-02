ARQUIDIOCESE DE BH
Início do tríduo pascal tem santa ceia e rito do lava-pés
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Celebração teve intérprete de libras; fiéis participam da celebração desde as 19h Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
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Fiéis participam da celebração desde as 19h, também com orações que têm à frente o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Evandro Maria Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
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Pela manhã, também na catedral, dom Walmor presidiu a Missa da Unidade, com a presença de 3,5 mil pessoas e 600 padres Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
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Fiéis participam da celebração desde as 19h, também com orações que têm à frente o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom Evandro Maria Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação
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Na noite desta quinta-feira (2/4), começa o tríduo pascal com a Missa da Ceia do Senhor, o rito do lava-pés e a vigília eucarística Foto: Arquidiocese De BH/Divulgação