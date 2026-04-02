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SEMANA SANTA

Abertura do Santo Sepulcro na Igreja São Francisco, em Sabará

Túlio Santos
  • A abertura do santo sepulcro, na quinta-feira, intriga visitantes e desperta a curiosidade
    A abertura do santo sepulcro, na quinta-feira, intriga visitantes e desperta a curiosidade Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • Ao se ajoelhar diante do esquife de Jesus, para uma breve oração ou tocar a imagem, o fiel mantém um velho costume: trocar uma moedinha por outra
    Ao se ajoelhar diante do esquife de Jesus, para uma breve oração ou tocar a imagem, o fiel mantém um velho costume: trocar uma moedinha por outra Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • Permeada de fé, cultura, tradições e muita emoção, a cerimônia começou às 15h
    Permeada de fé, cultura, tradições e muita emoção, a cerimônia começou às 15h Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • A abertura começou no século 19 e ressalta o surgimento do ritual na fé do povo
    A abertura começou no século 19 e ressalta o surgimento do ritual na fé do povo Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • A servidora pública Lúcia Helena de Paula cumpriu todo o ritual e contou que as cerimônias da semana santa fazem parte das tradições mais importantes da tricentenária Sabará
    A servidora pública Lúcia Helena de Paula cumpriu todo o ritual e contou que as cerimônias da semana santa fazem parte das tradições mais importantes da tricentenária Sabará Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • Ao se ajoelhar diante do esquife de Jesus, para uma breve oração ou tocar a imagem, o fiel mantém um velho costume: trocar uma moedinha por outra
    Ao se ajoelhar diante do esquife de Jesus, para uma breve oração ou tocar a imagem, o fiel mantém um velho costume: trocar uma moedinha por outra Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
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