SEMANA SANTA
Abertura do Santo Sepulcro na Igreja São Francisco, em Sabará
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A abertura do santo sepulcro, na quinta-feira, intriga visitantes e desperta a curiosidade Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
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Ao se ajoelhar diante do esquife de Jesus, para uma breve oração ou tocar a imagem, o fiel mantém um velho costume: trocar uma moedinha por outra Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
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Permeada de fé, cultura, tradições e muita emoção, a cerimônia começou às 15h Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
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A abertura começou no século 19 e ressalta o surgimento do ritual na fé do povo Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
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A servidora pública Lúcia Helena de Paula cumpriu todo o ritual e contou que as cerimônias da semana santa fazem parte das tradições mais importantes da tricentenária Sabará Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
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Ao se ajoelhar diante do esquife de Jesus, para uma breve oração ou tocar a imagem, o fiel mantém um velho costume: trocar uma moedinha por outra Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press