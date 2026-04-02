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SERRA DO CIPÓ

Estátua do Juquinha, na Serra do Cipó, é vandalizada antes da reinauguração

A estátua já passou por duas restaurações, a última em 2012. A previsão é de que seja reinaugurada em maio de 2026

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Estado de Minas
  • Em meados de março, segundo lavradores vizinhos, a obra teve uma parte da lapela do paletó de concreto do personagem arrancada
    Em meados de março, segundo lavradores vizinhos, a obra teve uma parte da lapela do paletó de concreto do personagem arrancada Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • A estátua é monitorada 24 horas por um poste com câmeras de segurança alimentadas por placa solar e ligadas à internet
    A estátua é monitorada 24 horas por um poste com câmeras de segurança alimentadas por placa solar e ligadas à internet Foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press
  • O restauro em si durou cinco meses, realizado por meio de incentivo da Lei Rouanet pela mineradora Anglo American, que é a dona do terreno, após acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG)
    O restauro em si durou cinco meses, realizado por meio de incentivo da Lei Rouanet pela mineradora Anglo American, que é a dona do terreno, após acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) Foto: Túlio Santos/EM/D.A Press
  • A restauração era uma demanda dos habitantes locais e turistas justamente devido a outros ataques de vândalos, mas também à deterioração causada pelas intempéries, uma vez que a estátua do Juquinha fica exposta ao sol, vento, chuvas e à variação extrema de temperatura do alto das montanhas da Serra do Cipó
    A restauração era uma demanda dos habitantes locais e turistas justamente devido a outros ataques de vândalos, mas também à deterioração causada pelas intempéries, uma vez que a estátua do Juquinha fica exposta ao sol, vento, chuvas e à variação extrema de temperatura do alto das montanhas da Serra do Cipó Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Ataques foram denunciados pelo Estado de Minas desde 2023, culminando em uma atuação decisiva do MPMG e em um acordo para o restauro
    Ataques foram denunciados pelo Estado de Minas desde 2023, culminando em uma atuação decisiva do MPMG e em um acordo para o restauro Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • José Patrício era o nome do Juquinha, um personagem muito conhecido por todos na região por sua simpatia. Ele morreu em 1983
    José Patrício era o nome do Juquinha, um personagem muito conhecido por todos na região por sua simpatia. Ele morreu em 1983 Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Em 1987, a estátua foi inaugurada após encomenda dos prefeitos de Morro do Pilar e de Conceição do Mato Dentro
    Em 1987, a estátua foi inaugurada após encomenda dos prefeitos de Morro do Pilar e de Conceição do Mato Dentro Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Antes mesmo da reinauguração oficial, a estátua sofreu novos danos na lapela e riscos nas costas
    Antes mesmo da reinauguração oficial, a estátua sofreu novos danos na lapela e riscos nas costas Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Antes mesmo de ser reinaugurada, a estátua do Juquinha das Flores já foi vandalizada
    Antes mesmo de ser reinaugurada, a estátua do Juquinha das Flores já foi vandalizada Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • A reinauguração da estátua está prevista para meados de 2026
    A reinauguração da estátua está prevista para meados de 2026 Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
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