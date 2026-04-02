Estátua do Juquinha, na Serra do Cipó, é vandalizada antes da reinauguração

A restauração era uma demanda dos habitantes locais e turistas justamente devido a outros ataques de vândalos, mas também à deterioração causada pelas intempéries, uma vez que a estátua do Juquinha fica exposta ao sol, vento, chuvas e à variação extrema de temperatura do alto das montanhas da Serra do Cipó Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press