Parece uma criatura mística: conheça o Dragão-vela, lagarto com vela na cauda que corre sobre a água

Famoso pela aparência exótica e por habilidades pouco comuns entre répteis, o Dragão-vela pode ultrapassar um metro de comprimento e costumam ocupar áreas próximas a rios, manguezais e florestas úmidas, onde encontram abrigo e alimento com facilidade. Seu nome popular deriva da estrutura semelhante a uma vela que se estende ao longo da cauda — característica mais desenvolvida nos machos e associada à exibição territorial e ao período reprodutivo. Foto: Flickr - Brendan Gray