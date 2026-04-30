Assine
overlay
Início Galeria
Animais

Parece uma criatura mística: conheça o Dragão-vela, lagarto com vela na cauda que corre sobre a água

RF
Redação Flipar
  • Famoso pela aparência exótica e por habilidades pouco comuns entre répteis, o Dragão-vela pode ultrapassar um metro de comprimento e costumam ocupar áreas próximas a rios, manguezais e florestas úmidas, onde encontram abrigo e alimento com facilidade. Seu nome popular deriva da estrutura semelhante a uma vela que se estende ao longo da cauda — característica mais desenvolvida nos machos e associada à exibição territorial e ao período reprodutivo.
    Famoso pela aparência exótica e por habilidades pouco comuns entre répteis, o Dragão-vela pode ultrapassar um metro de comprimento e costumam ocupar áreas próximas a rios, manguezais e florestas úmidas, onde encontram abrigo e alimento com facilidade. Seu nome popular deriva da estrutura semelhante a uma vela que se estende ao longo da cauda — característica mais desenvolvida nos machos e associada à exibição territorial e ao período reprodutivo. Foto: Flickr - Brendan Gray
  • O corpo robusto com cauda longa auxilia tanto no equilíbrio quanto na locomoção do Dragão-vela. Estes répteis pertencem à família Agamidae, um grupo que compreende espécies como o Hydrosaurus amboinensis, o Hydrosaurus pustulatus e o Hydrosaurus weberi, cada qual com variações sutis de coloração e distribuição geográfica. A combinação entre habilidades terrestres e aquáticas permite que explorem diferentes nichos ecológicos com eficiência.
    O corpo robusto com cauda longa auxilia tanto no equilíbrio quanto na locomoção do Dragão-vela. Estes répteis pertencem à família Agamidae, um grupo que compreende espécies como o Hydrosaurus amboinensis, o Hydrosaurus pustulatus e o Hydrosaurus weberi, cada qual com variações sutis de coloração e distribuição geográfica. A combinação entre habilidades terrestres e aquáticas permite que explorem diferentes nichos ecológicos com eficiência. Foto: Wikimedia Commons/Cedricguppy
  • Outra curiosidade é que o animal faz parte da mesma subordem das iguanas e dos camaleões. Somente em 2020, o hidrossauro-preto-de-Sulawesi e o hidrossauro-gigante-indonésio foram confirmados como suas próprias espécies. Isso demonstra o quanto a ciência ainda tem a descobrir sobre esses animais.
    Outra curiosidade é que o animal faz parte da mesma subordem das iguanas e dos camaleões. Somente em 2020, o hidrossauro-preto-de-Sulawesi e o hidrossauro-gigante-indonésio foram confirmados como suas próprias espécies. Isso demonstra o quanto a ciência ainda tem a descobrir sobre esses animais. Foto: Wikimedia Commons/Andrea Glässer-Trobisch e Dietmar Trobisch
  • Eles são excelentes nadadores e também demonstram agilidade ao escalar troncos e galhos, comportamento que ajuda na fuga de predadores e na busca por alimento. Uma das habilidades mais impressionantes do Dragão-vela é a capacidade de percorrer curtas distâncias sobre a superfície da água.
    Eles são excelentes nadadores e também demonstram agilidade ao escalar troncos e galhos, comportamento que ajuda na fuga de predadores e na busca por alimento. Uma das habilidades mais impressionantes do Dragão-vela é a capacidade de percorrer curtas distâncias sobre a superfície da água. Foto: Wikimedia Commons/Andrea Glässer-Trobisch e Dietmar Trobisch
  • Ao utilizarem a força das patas traseiras e apoio da cauda, a técnica garante que eles consigam uma fuga rápida diante de predadores. Como excelentes nadadores, eles mergulham ao menor sinal de perigo e permanecem submersos por períodos consideráveis para evitar ameaças naturais como aves de rapina e serpentes.
    Ao utilizarem a força das patas traseiras e apoio da cauda, a técnica garante que eles consigam uma fuga rápida diante de predadores. Como excelentes nadadores, eles mergulham ao menor sinal de perigo e permanecem submersos por períodos consideráveis para evitar ameaças naturais como aves de rapina e serpentes. Foto: Reprodução
  • Sua coloração varia entre tons de verde, marrom e cinza, o que favorece a camuflagem em ambientes densos de vegetação. Em algumas espécies, como o Hydrosaurus pustulatus, surgem tons azulados ou violetas durante a época de acasalamento, o que reforça sinais visuais entre indivíduos.
    Sua coloração varia entre tons de verde, marrom e cinza, o que favorece a camuflagem em ambientes densos de vegetação. Em algumas espécies, como o Hydrosaurus pustulatus, surgem tons azulados ou violetas durante a época de acasalamento, o que reforça sinais visuais entre indivíduos. Foto: Reprodução
  • Já a dieta do Dragão-vela é onívora, mas com uma transição interessante ao longo da vida; enquanto os filhotes priorizam insetos, ovos e pequenos crustáceos para acelerar o crescimento, os adultos consomem grandes quantidades de vegetação, frutas e flores.
    Já a dieta do Dragão-vela é onívora, mas com uma transição interessante ao longo da vida; enquanto os filhotes priorizam insetos, ovos e pequenos crustáceos para acelerar o crescimento, os adultos consomem grandes quantidades de vegetação, frutas e flores. Foto: Reprodução
  • Os maiores machos adultos chegam a cerca de 1,2 metros de comprimento e pesam entre 1,3 e 2,2 quilos. As fêmeas costumam ser cerca de um terço menores do que os machos. Dentre as espécies, o hidrossauro-filipino (Hydrosaurus pustulatus) e o indonésio gigante (H. amboinensis) parecem atingir os maiores tamanhos.
    Os maiores machos adultos chegam a cerca de 1,2 metros de comprimento e pesam entre 1,3 e 2,2 quilos. As fêmeas costumam ser cerca de um terço menores do que os machos. Dentre as espécies, o hidrossauro-filipino (Hydrosaurus pustulatus) e o indonésio gigante (H. amboinensis) parecem atingir os maiores tamanhos. Foto: Reprodução
  • O hidrossauro-preto-de-Sulawesi (Hydrosaurus celebensis), nativo da ilha indonésia de Sulawesi, a leste de Bornéu, é o favorito entre criadores de animais exóticos. Com seu focinho estreito, olhos penetrantes e incrível coloração preta e dourada, este lagarto parece saído das páginas de um livro de colorir de dinossauros.
    O hidrossauro-preto-de-Sulawesi (Hydrosaurus celebensis), nativo da ilha indonésia de Sulawesi, a leste de Bornéu, é o favorito entre criadores de animais exóticos. Com seu focinho estreito, olhos penetrantes e incrível coloração preta e dourada, este lagarto parece saído das páginas de um livro de colorir de dinossauros. Foto: iNaturalist/Hydrosaurus celebensis
  • O comportamento do Dragão-vela costuma ser discreto e cauteloso, com maior atividade durante o dia. Ao perceber perigo, o animal busca rapidamente a água ou se refugia entre galhos altos. A reprodução ocorre com a postura de ovos em locais protegidos, geralmente em solo úmido próximo à vegetação. Os filhotes nascem independentes e já apresentam habilidades básicas de sobrevivência.
    O comportamento do Dragão-vela costuma ser discreto e cauteloso, com maior atividade durante o dia. Ao perceber perigo, o animal busca rapidamente a água ou se refugia entre galhos altos. A reprodução ocorre com a postura de ovos em locais protegidos, geralmente em solo úmido próximo à vegetação. Os filhotes nascem independentes e já apresentam habilidades básicas de sobrevivência. Foto: Flickr - Andy Mitchell
  • A degradação dos ambientes naturais, causada por atividades humanas, é uma preocupação crescente para a sobrevivência da espécie. Além disso, o tráfico de animais exóticos representa uma ameaça adicional devido à aparência singular desses répteis.
    A degradação dos ambientes naturais, causada por atividades humanas, é uma preocupação crescente para a sobrevivência da espécie. Além disso, o tráfico de animais exóticos representa uma ameaça adicional devido à aparência singular desses répteis. Foto: Reprodução
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay