Câmara aprova proibição do foie gras no Brasil e país pode se tornar o segundo da América Latina a banir o produto

Em diferentes regiões do mundo, a produção já foi proibida, como no Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Alemanha, Itália, Israel e Turquia, além da própria Argentina. Em 2004, um caso chamou a atenção quando o estado da Califórnia desautorizou o foie gras e muitos franceses classificaram a atitude como um "ataque a uma de suas tradições". Foto: cvittoz/Pixabay