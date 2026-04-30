Notícias
Lugares onde os habitantes costumam conviver com vulcões
-
Nome do vulcão: Kilimanjaro, na Tanzânia - É o ponto mais alto da África, com uma altura de 5 895m no Pico Uhuru. A região é considerada um ponto turístico de todo o continente e as florestas ao redor possuem uma fauna extremamente rica. Foto: Youtube/ GeologyHub
-
Nome do vulcão: Monte Fuji, no Japão - É um dos vulcões mais famosos do mundo (muito por ter seu topo repleto de neve) e localiza-se a oeste de Tóquio. Ele faz parte da cultura japonesa, sendo uma das paisagens mais conhecidas do país asiático. Foto: Youtube/ GeologyHub
-
Nome do vulcão: Popocatepetl, no México - Os mexicanos o chamam de "El Popo", já que sua pronúncia é difícil até mesmo para o povo que tem ele como "vizinho". Ele está localizado a cerca de 70 km a sudeste da Cidade do México e o seu cume atinge 5426 metros de altitude. Foto: Youtube/ TRT World
-
Nome do vulcão: Mayon, nas Filipinas - Situado na província de Albay, nas Filipinas, o vulcão Mayon é o mais ativo do país, tendo entrado em erupção nos últimos quatrocentos anos em ao 50 oportunidades. Ele fica situado entre a Placa Euroasiática e a Placa Filipina. Foto: Youtube/ Christine Kobzeff
-
-
Nome do vulcão: Bromo, na Indonésia - O vulcão Bromo fica no meio da planície Mar de Areia e está em um arquipélago com 130 vulcões ativos que se localiza no chamado "Anel de Fogo". O aeroporto mais perto do Monte é o de Surabaya, que está a cerca de 70km do local. Foto: Youtube/ the Luxury Travel Expert
-
Nome do vulcão: Arenal, na Costa Rica - O vulcão Arenal era considerado extinto até o ano de 1968, quando entrou em erupção depois de 400 anos inativo. Ele está localizado na Costa Rica, na província de Alajuela. Foto: Youtube/ GeologyHub
-
Nome do vulcão: Kilauea, no Havaí - Ele está localizado no Parque Nacional de Vulcões do Havaí sendo que é avaliado pelos cientistas como o mais ativo do mundo. Curiosamente, ele entrou em erupção no ano retrasado, no dia 01/10/2021. Foto: Youtube/ Diário do Nordeste
-
-
Nome do vulcão: Thrihnukagigur, na Islândia - Esse vulcão está adormecido há mais de quatro mil anos e por isso ele pode ser visitado por dentro pelos turistas. Em uma das crateras do Thrihnukagigur os visitantes descem em um guindaste que acaba funcionando como um elevador. Foto: Youtube/ InsideVolcano
-
Nome do vulcão: Villarrica, no Chile - O vulcão Villarrica está situado na cordilheira dos Andes e é um dos poucos no mundo com um lago de lava ativo em seu interior. Uma curiosidade é que ele permanece coberto pela neve durante o ano todo. Foto: Youtube/ Johnny Copter
-
Nome do vulcão: St Helens, nos Estados Unidos - É um vulcão ativo que fica no condado de Skamania, em Washington. e que tem esse nome por conta do diplomata britânico Lord St Helens. Ele era um amigo próximo do explorador George Vancouver. Foto: Youtube/ Storm
-