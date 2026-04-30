Estilo de Vida
Muro de 13 metros em MG viraliza e levanta debate sobre direito à privacidade
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O projeto foi idealizado pelo arquiteto Ivan Vasconcelos a pedido do proprietário do imóvel, que buscava preservar sua privacidade após descobrir a construção de um prédio ao lado de sua casa. Antes de recorrer ao muro, o dono tentou negociar alternativas com os responsáveis pelo empreendimento vizinho, incluindo propostas de troca de terrenos, financiamento de adaptações nas varandas e até a compra de apartamentos voltados para sua residência, mas nenhuma delas prosperou. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
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Diante da falta de acordo, a solução encontrada foi erguer uma barreira de cerca de 13 metros de altura, projetada com foco em segurança estrutural e ventilação. A obra utilizou concreto aparente combinado a blocos cerâmicos dispostos de forma alternada, permitindo a circulação de ar sem comprometer a função principal de bloqueio visual. Foto: Reproduc?a?o/Record
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Do ponto de vista legal, o caso se apoia no Código Civil Brasileiro, que assegura ao proprietário o direito de proteger sua privacidade e segurança dentro do próprio imóvel. Ao mesmo tempo, a legislação impõe limites para que esse direito não seja exercido de forma abusiva, especialmente se houver prejuízos concretos aos vizinhos, como impactos na iluminação, ventilação ou uso do espaço. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
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Especialistas apontam que, na ausência de restrições específicas no Plano Direto ou no Código de Obras do município, não há impedimento direto para a construção de muros altos. Ainda assim, situações desse tipo podem ser questionadas judicialmente caso haja impactos significativos, como redução de iluminação, ventilação ou desvalorização de imóveis vizinhos. Foto: Reproduc?a?o/EPTV
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Como a estrutura já está consolidada há mais de duas décadas, qualquer contestação exigiria comprovação de danos concretos. O episódio evidenciou o conflito recorrente entre o direito à privacidade e as limitações impostas pela convivência urbana, especialmente em áreas urbanas em constante crescimento. Foto: Reproduc?a?o/Google Street View