Muro de 13 metros em MG viraliza e levanta debate sobre direito à privacidade

O projeto foi idealizado pelo arquiteto Ivan Vasconcelos a pedido do proprietário do imóvel, que buscava preservar sua privacidade após descobrir a construção de um prédio ao lado de sua casa. Antes de recorrer ao muro, o dono tentou negociar alternativas com os responsáveis pelo empreendimento vizinho, incluindo propostas de troca de terrenos, financiamento de adaptações nas varandas e até a compra de apartamentos voltados para sua residência, mas nenhuma delas prosperou. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais