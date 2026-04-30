Cidade de Lalibela, na Etiópia, preserva igrejas escavadas nas rochas há séculos; conheça

O grande destaque de Lalibela são suas 11 igrejas monolíticas, esculpidas diretamente em blocos de rocha vulcânica. Diferentemente de construções tradicionais, esses templos foram talhados de cima para baixo, formando estruturas que parecem emergir do solo. Entre elas, a mais famosa é a Igreja de São Jorge, conhecida por seu formato em cruz grega perfeitamente simétrico. Vista de cima, ela impressiona pela precisão geométrica e pela harmonia de suas proporções. Foto: Chuck Moravec/Wikimédia Commons