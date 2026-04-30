Fruta nativa da Mata Atlântica: cientistas investigam efeitos da guabiroba no controle glicêmico e no colesterol

Em testes laboratoriais feitos com cães que envolveram a produção de biscoitos com extratos do fruto e das folhas da guabiroba, foi observada uma melhora significativa no controle das taxas de açúcar e a redução dos níveis de colesterol total. Tais evidências reforçam o papel da biodiversidade da Mata Atlântica na promoção da saúde metabólica, embora a aplicação em humanos ainda demande estudos mais aprofundados. Foto: Flickr dardaoow