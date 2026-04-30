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Rica em recursos, ilha de Bougainville negocia saída da Papua-Nova Guiné e pode se tornar um novo país em 2027
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A trajetória até esse ponto reflete uma história marcada por sucessivas mudanças de controle e identidade. Desde a presença europeia iniciada no século 18, passando pela ocupação alemã e posteriormente pela administração australiana após a Primeira Guerra Mundial, Bougainville desenvolveu características próprias que nem sempre se alinharam ao restante do país. Foto: Reproduc?a?o/YouTube The Newsmakers
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Quando a Papua-Nova Guiné conquistou sua independência, em 1975, a incorporação da ilha gerou insatisfação imediata, motivada por diferenças culturais e por laços mais próximos com regiões vizinhas, como as Ilhas Salomão. As tensões se intensificaram com a exploração da mina de Panguna, uma das maiores reservas de cobre do mundo. A população local passou a questionar a distribuição desigual dos lucros e os impactos ambientais provocados pela atividade, o que culminou em um conflito armado inicia Foto: Reproduc?a?o/YouTube ARTE.tv Documentary
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A guerra civil, que se estendeu por quase uma década, deixou milhares de mortos e deslocados, até ser encerrada por um acordo de paz em 2001 que garantiu maior autonomia à região e estabeleceu a realização de um referendo futuro. Desde então, o Governo Autônomo de Bougainville (ABG) tem buscado estruturar as bases de um possível Estado independente. Foto: Reproduc?a?o/YouTube The Newsmakers
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Sob a liderança de Ishmael Toroama, ex-comandante rebelde, a administração investe na criação de instituições próprias, como sistemas fiscais, estruturas judiciais e políticas energéticas. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios significativos, sobretudo na área econômica, já que a maior parte das receitas ainda depende de repasses do governo central. Foto: Reproduc?a?o/YouTube The Newsmakers
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A viabilidade financeira de uma futura nação segue como um dos principais pontos de atenção. Atualmente, a arrecadação interna representa apenas uma pequena fração do orçamento, o que exige planejamento para ampliar fontes de receita. Foto: Reproduc?a?o/YouTube The Newsmakers
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Nesse contexto, a possível reabertura da mina de Panguna surge como elemento central da estratégia econômica, com potencial para gerar bilhões de dólares ao longo das próximas décadas. Além disso, a região tenta atrair investimentos estrangeiros e fortalecer parcerias internacionais, aproveitando sua posição estratégica no Pacífico. Foto: Reproduc?a?o/YouTube ARTE.tv Documentary
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Apesar dos avanços institucionais, a realidade social ainda impõe obstáculos relevantes. Serviços básicos, como saúde, educação e acesso à eletricidade, permanecem limitados, enquanto a população jovem enfrenta escassez de oportunidades. Foto: Reproduc?a?o/YouTube ARTE.tv Documentary
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Esses fatores evidenciam que a independência de Bougainville não representa apenas uma conquista política formal, fruto de décadas de mobilização interna, mas também um amplo e complexo desafio de construção nacional que envolve dimensões econômicas, institucionais, sociais e estruturais. Foto: Reproduc?a?o/YouTube ARTE.tv Documentary
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No plano político, o processo ainda depende da aprovação do Parlamento da Papua-Nova Guiné, que demonstra resistência diante do impacto que a separação pode causar em outras regiões com aspirações semelhantes. Mesmo assim, acordos firmados nos últimos anos e a pressão popular mantêm o cronograma de 2027 como objetivo central. Foto: Reproduc?a?o/YouTube The Newsmakers
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Com cerca de 300 mil habitantes, Bougainville possui uma rica biodiversidade e relevo isolado, fatores que ajudaram a manter costumes locais. A diversidade linguística é um exemplo disso: além do inglês e do tok pisin, amplamente usados no país, a ilha abriga dezenas de línguas locais, reflexo de comunidades tradicionais que preservam costumes ancestrais. Foto: Reproduc?a?o/YouTube ARTE.tv Documentary
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Do ponto de vista natural, Bougainville apresenta uma paisagem marcada por florestas tropicais densas, cadeias montanhosas e rios abundantes. No campo cultural, danças cerimoniais, músicas e práticas espirituais conectam as comunidades ao território e ajudam a reforçar os laços sociais. Foto: Reproduc?a?o/YouTube ARTE.tv Documentary