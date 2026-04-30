Rica em recursos, ilha de Bougainville negocia saída da Papua-Nova Guiné e pode se tornar um novo país em 2027

Quando a Papua-Nova Guiné conquistou sua independência, em 1975, a incorporação da ilha gerou insatisfação imediata, motivada por diferenças culturais e por laços mais próximos com regiões vizinhas, como as Ilhas Salomão. As tensões se intensificaram com a exploração da mina de Panguna, uma das maiores reservas de cobre do mundo. A população local passou a questionar a distribuição desigual dos lucros e os impactos ambientais provocados pela atividade, o que culminou em um conflito armado inicia Foto: Reproduc?a?o/YouTube ARTE.tv Documentary