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Cidade eritreia de Massawa preserva mistura árabe-africana e tem clima extremo; conheça
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A cidade se espalha por ilhas conectadas ao continente por pontes, com destaque para Taulud e Massawa propriamente dita, onde se concentram construções antigas e ruas estreitas de grande valor histórico. Ao longo do tempo, diferentes potências disputaram o controle da região. Durante o período de domínio otomano, a cidade se consolidou como um ponto estratégico para o comércio entre a África, a Península Arábica e a Índia. Foto: Reprodução do Flickr Marco Diana
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Posteriormente, sob a ocupação italiana, Massawa passou por um processo de modernização urbana que introduziu edifícios de estilo neoclássico e art déco. No entanto, a história recente da cidade é marcada pelas cicatrizes da longa guerra de independência da Eritreia contra a Etiópia. Em 1990, a Operação Fenkil libertou o porto após intensos bombardeios aéreos que causaram danos severos a monumentos históricos e infraestruturas civis. Foto: Reprodução do instagram @shanesunburn
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O porto de Massawa é o principal do país e representa um eixo vital para importações e exportações, sobretudo em um país com infraestrutura limitada. A cidade também possui relevância militar, já que sua posição no Mar Vermelho a torna estratégica em rotas marítimas internacionais. Foto: Reinhard Dietrich/Wikimédia Commons
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O clima de Massawa é um dos mais quentes do mundo, com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 40 graus Celsius, além de alta umidade, o que cria condições desafiadoras para moradores e visitantes. Apesar disso, a cidade mantém uma atmosfera vibrante, com mercados locais, pesca artesanal e uma rotina que reflete a forte ligação com o mar. Foto: Reprodução do Flickr Marco Diana
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Outro ponto curioso está na forma urbana. Parte da cidade histórica foi construída com blocos de coral retirados do mar, técnica tradicional que ajudava a manter os ambientes internos mais frescos. Esse tipo de arquitetura ainda pode ser visto em construções antigas, embora muitas estejam deterioradas. Foto: David Stanley/Wikimédia Commons
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No campo religioso, Massawa se destaca por sua herança islâmica. Mesquitas históricas convivem com tradições locais, e festividades religiosas costumam reunir grande parte da população em celebrações comunitárias. Ao mesmo tempo, há presença de minorias cristãs. Foto: Ahmad AlHasanat/Wikimédia Commons
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A população de Massawa é composta por diversos grupos étnicos, com predominância de culturas afro-árabes, e o islamismo exerce influência significativa na vida cotidiana. Mesquitas antigas, como a Sheikh Hanafi Mosque, figuram entre os marcos religiosos e arquitetônicos mais importantes. Foto: Reprodução do Flickr David Stanley
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A gastronomia de Massawa reflete sua herança multicultural, com pratos que combinam frutos do mar frescos e especiarias árabes com o tradicional pão injera. Além do valor histórico, a cidade serve como base para expedições ao Arquipélago de Dahlak, um conjunto de ilhas virgens famoso pelos recifes de coral e pela vida marinha exuberante. Foto: Reprodução do Instagram @morinasworld
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O governo eritreus implementou esforços graduais para restaurar edifícios icônicos, como o Palácio Imperial, na tentativa de preservar a identidade visual única do porto milenar. Ainda hoje, vestígios do período da Guerra de Independência são visíveis em edifícios marcados pela guerra, o que confere à cidade um caráter ao mesmo tempo resiliente e melancólico. Foto: Yonatan/Wikimédia Commons
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Nos últimos anos, esforços de reconstrução têm buscado preservar o patrimônio arquitetônico e revitalizar áreas urbanas, embora desafios econômicos e políticos dificultem avanços mais rápidos. O contraste entre as fachadas brancas e o azul profundo do oceano cria um cenário fotográfico belíssimo para os poucos turistas que exploram o país. Foto: David Stanley/Wikimédia Commons
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É certo que, entre ruínas coloniais, mesquitas históricas e o intenso calor do deserto costeiro, Massawa se apresenta como um retrato singular da história do Chifre da África e de suas complexas interações culturais ao longo dos séculos. Foto: David Stanley/Wikimédia Commons