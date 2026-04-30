Cidade eritreia de Massawa preserva mistura árabe-africana e tem clima extremo; conheça

A cidade se espalha por ilhas conectadas ao continente por pontes, com destaque para Taulud e Massawa propriamente dita, onde se concentram construções antigas e ruas estreitas de grande valor histórico. Ao longo do tempo, diferentes potências disputaram o controle da região. Durante o período de domínio otomano, a cidade se consolidou como um ponto estratégico para o comércio entre a África, a Península Arábica e a Índia. Foto: Reprodução do Flickr Marco Diana