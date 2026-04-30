Kirsten Dunst aparece de cabelo ruivo durante passeio em Los Angeles

Recentemente, foi anunciado que Kirsten entrou para o elenco da sequência de “A Empregada”, embora sua personagem ainda não tenha sido revelada. Além dela, Sydney Sweeney e Michele Morrone vão reprisar seus papéis no longa, que tem previsão de estreia para dezembro de 2027. O primeiro filme foi baseado no livro “A Empregada” e o novo longa adaptará a sequência “O Segredo da Empregada”, que acompanha Millie, personagem de Sydney Sweeney, em um novo emprego. Porém, ela logo descobre que a casa ond Foto: wikimedia commons Eva Rinaldi