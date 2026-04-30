Gal Gadot aposta em visual discreto em primeiro tapete vermelho de 2026

Gadot cresceu em uma família de ascendência judaica e foi criada na fé judaica. Por isso, sua fé e identidade israelense são muito importantes para ela. Quando criança, praticava esportes e fez aulas de dança aos 12 anos. Mais tarde, aos 20 anos, serviu por dois anos nas Forças de Defesa de Israel como instrutora de condicionamento físico para combate. Ela também estudou direito e relações internacionais no Reichman University. Foto: Wikimedia Commons - Gage Skidmore