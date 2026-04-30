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Saiba como nasceu o Dia do Trabalho e conheça seus direitos no feriado de 1º de maio

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Redação Flipar
  • Esses protestos ficaram marcados pela chamada “tragédia de Haymarket”, quando manifestações foram reprimidas com violência pela polícia. Houve mortos, feridos e prisões, o que transformou o episódio em símbolo da luta por melhores condições de trabalho.
    Esses protestos ficaram marcados pela chamada “tragédia de Haymarket”, quando manifestações foram reprimidas com violência pela polícia. Houve mortos, feridos e prisões, o que transformou o episódio em símbolo da luta por melhores condições de trabalho. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em 1889, a Segunda Internacional Socialista decidiu instituir o 1º de maio como um dia internacional de mobilização dos trabalhadores. A ideia era homenagear os que morreram nos protestos e reforçar a luta por direitos, como a jornada de oito horas.
    Em 1889, a Segunda Internacional Socialista decidiu instituir o 1º de maio como um dia internacional de mobilização dos trabalhadores. A ideia era homenagear os que morreram nos protestos e reforçar a luta por direitos, como a jornada de oito horas. Foto: domínio público
  • No Brasil, a data começou a ser celebrada ainda no início do século XX, com manifestações e greves operárias. Em 1924, o governo de Artur Bernardes (foto) oficializou o 1º de maio como feriado, em homenagem aos trabalhadores.
    No Brasil, a data começou a ser celebrada ainda no início do século XX, com manifestações e greves operárias. Em 1924, o governo de Artur Bernardes (foto) oficializou o 1º de maio como feriado, em homenagem aos trabalhadores. Foto: Domínio público
  • Atualmente, o Dia do Trabalho é um feriado nacional previsto em lei no país. Isso significa que, em regra, há dispensa do trabalho, diferentemente do ponto facultativo, que fica a critério de empresas e órgãos públicos.
    Atualmente, o Dia do Trabalho é um feriado nacional previsto em lei no país. Isso significa que, em regra, há dispensa do trabalho, diferentemente do ponto facultativo, que fica a critério de empresas e órgãos públicos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Portanto, o 1º de maio não é ponto facultativo: trata-se de um feriado oficial em todo o Brasil. Sendo assim, o dia garante, em regra, o direito ao trabalhador de ganhar uma folga. Esse benefício não depende da decisão do empregador.
    Portanto, o 1º de maio não é ponto facultativo: trata-se de um feriado oficial em todo o Brasil. Sendo assim, o dia garante, em regra, o direito ao trabalhador de ganhar uma folga. Esse benefício não depende da decisão do empregador. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Mesmo sendo um dia de descanso garantido, existem exceções. Empresas de setores considerados essenciais, como saúde, transporte, segurança e alimentação, podem funcionar normalmente. Nesses casos, o funcionário pode ser escalado para trabalhar, desde que sejam respeitadas as regras previstas em lei e em acordos coletivos.
    Mesmo sendo um dia de descanso garantido, existem exceções. Empresas de setores considerados essenciais, como saúde, transporte, segurança e alimentação, podem funcionar normalmente. Nesses casos, o funcionário pode ser escalado para trabalhar, desde que sejam respeitadas as regras previstas em lei e em acordos coletivos. Foto: Reprodução/Freepik
  • Para quem trabalha no feriado, a legislação assegura compensações. A principal delas é o pagamento em dobro pelas horas trabalhadas.
    Para quem trabalha no feriado, a legislação assegura compensações. A principal delas é o pagamento em dobro pelas horas trabalhadas. Foto: Rafael Neddermeyer/Divulgação
  • Outra possibilidade é a concessão de uma folga compensatória em outro dia, conforme definido por convenção coletiva ou acordo entre empregado e empregador.
    Outra possibilidade é a concessão de uma folga compensatória em outro dia, conforme definido por convenção coletiva ou acordo entre empregado e empregador. Foto: pexels pixabay
  • A forma de compensação nem sempre é escolhida livremente pelo patrão. Em muitos casos, ela já está prevista em acordos sindicais da categoria. Quando isso não ocorre, deve haver negociação com o trabalhador, e a empresa não pode impor unilateralmente a decisão.
    A forma de compensação nem sempre é escolhida livremente pelo patrão. Em muitos casos, ela já está prevista em acordos sindicais da categoria. Quando isso não ocorre, deve haver negociação com o trabalhador, e a empresa não pode impor unilateralmente a decisão. Foto: Scott Graham Unsplash
  • Se o funcionário for escalado e não comparecer ao trabalho sem justificativa, pode sofrer desconto no salário referente ao dia. Em situações mais graves e recorrentes, a ausência pode até gerar medidas disciplinares, embora a demissão por justa causa dependa de um histórico.
    Se o funcionário for escalado e não comparecer ao trabalho sem justificativa, pode sofrer desconto no salário referente ao dia. Em situações mais graves e recorrentes, a ausência pode até gerar medidas disciplinares, embora a demissão por justa causa dependa de um histórico. Foto:
  • Por fim, é importante destacar que o direito ao feriado remunerado vale para trabalhadores com carteira assinada e também se aplica, com adaptações, a contratos temporários e intermitentes. Em todos os casos, o princípio básico da lei é garantir descanso ou compensação justa, reforçando a valorização do trabalho
    Por fim, é importante destacar que o direito ao feriado remunerado vale para trabalhadores com carteira assinada e também se aplica, com adaptações, a contratos temporários e intermitentes. Em todos os casos, o princípio básico da lei é garantir descanso ou compensação justa, reforçando a valorização do trabalho Foto: Reprodução de TV
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