Catedral de São Basílio: o ícone colorido que transformou Moscou em símbolo mundial

A construção da Catedral foi ordenada por Ivan, o Terrível, para celebrar a vitória sobre os tártaros em Kazan, o que veio a consolidar o poder russo. O projeto foi concluído em 1561 e marcou uma nova fase da arquitetura nacional, com ousadia estética e forte simbolismo religioso. Cada torre representa uma igreja dedicada, com a devida reverência, a um santo, formando um conjunto que simboliza a união espiritual e política do império e reforçando a grandiosidade da conquista. Foto: Domínio público