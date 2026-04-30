Dia Mundial do Fanzine: história e curiosidades sobre essas publicações independentes

O processo de produção de um fanzine também é parte essencial de sua identidade. Tradicionalmente, ele envolve técnicas artesanais como recorte e colagem, uso de máquinas de escrever, desenhos à mão, fotocópias e montagem manual das páginas. Essas características não apenas reduzem custos, mas também reforça a autonomia criativa dos autores. Antes da popularização da internet, os fanzines desempenhavam um papel fundamental na conexão entre pessoas com interesses em comum, funcionando como redes Foto: Reprodução do Flickr Museo de Antioquia