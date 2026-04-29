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‘Dynamic Tower’: veja o arranha-céu com 80 andares rotativos e turbinas eólicas que seria construído em Dubai

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Redação Flipar
  • A proposta previa que os residentes controlassem a rotação por meio de sistemas automatizados simples, capazes de ser acionados com comandos intuitivos, ajustando a orientação de seus espaços conforme a incidência solar ou mesmo de acordo com preferências pessoais. Essa característica faria com que o prédio nunca apresentasse a mesma aparência, assumindo formas distintas a cada momento.
    A proposta previa que os residentes controlassem a rotação por meio de sistemas automatizados simples, capazes de ser acionados com comandos intuitivos, ajustando a orientação de seus espaços conforme a incidência solar ou mesmo de acordo com preferências pessoais. Essa característica faria com que o prédio nunca apresentasse a mesma aparência, assumindo formas distintas a cada momento. Foto: Reproduc?a?o
  • Além do impacto visual, o projeto também incorporava soluções energéticas avançadas. Entre os andares, seriam instaladas 79 turbinas eólicas horizontais, posicionadas para aproveitar o fluxo de vento gerado pela própria estrutura. Esse sistema, combinado a painéis solares distribuídos nos pavimentos, permitiria que o edifício produzisse mais energia do que consumiria, posicionando-o como um marco na busca por construções sustentáveis.
    Além do impacto visual, o projeto também incorporava soluções energéticas avançadas. Entre os andares, seriam instaladas 79 turbinas eólicas horizontais, posicionadas para aproveitar o fluxo de vento gerado pela própria estrutura. Esse sistema, combinado a painéis solares distribuídos nos pavimentos, permitiria que o edifício produzisse mais energia do que consumiria, posicionando-o como um marco na busca por construções sustentáveis. Foto: Reproduc?a?o
  • Outro aspecto inovador estava no método construtivo, que rompia com a lógica tradicional de obras longas e complexas. Em vez de seguir o modelo tradicional, a torre seria montada a partir de módulos pré-fabricados completos, produzidos em fábrica com todas as instalações já finalizadas.
    Outro aspecto inovador estava no método construtivo, que rompia com a lógica tradicional de obras longas e complexas. Em vez de seguir o modelo tradicional, a torre seria montada a partir de módulos pré-fabricados completos, produzidos em fábrica com todas as instalações já finalizadas. Foto: Reproduc?a?o
  • Esses módulos seriam transportados até o local da obra como unidades completas e prontas para instalação, exigindo apenas operações de içamento e encaixe preciso no núcleo central de concreto, sendo a única parte erguida por métodos tradicionais.
    Esses módulos seriam transportados até o local da obra como unidades completas e prontas para instalação, exigindo apenas operações de içamento e encaixe preciso no núcleo central de concreto, sendo a única parte erguida por métodos tradicionais. Foto: Reproduc?a?o
  • A estratégia prometia reduzir o tempo de construção ao transferir etapas para um ambiente industrial controlado, o que também diminuiria desperdícios, aumentaria a previsibilidade de prazos e melhoraria o controle de qualidade, além de otimizar custos e introduzir um novo padrão mais eficiente para edifícios de grande porte.
    A estratégia prometia reduzir o tempo de construção ao transferir etapas para um ambiente industrial controlado, o que também diminuiria desperdícios, aumentaria a previsibilidade de prazos e melhoraria o controle de qualidade, além de otimizar custos e introduzir um novo padrão mais eficiente para edifícios de grande porte. Foto: Reproduc?a?o
  • Apesar da repercussão internacional e do entusiasmo inicial, o projeto enfrentou obstáculos significativos. Com investimento estimado em cerca de 700 milhões de dólares, a torre tinha lançamento previsto para Dubai, um dos principais polos de inovação arquitetônica do mundo.
    Apesar da repercussão internacional e do entusiasmo inicial, o projeto enfrentou obstáculos significativos. Com investimento estimado em cerca de 700 milhões de dólares, a torre tinha lançamento previsto para Dubai, um dos principais polos de inovação arquitetônica do mundo. Foto: Imagem gerada por IA
  • No entanto, a crise financeira global de 2008 afetou duramente o mercado imobiliário da região dos Emirados Árabes, provocando a queda de investimentos e a revisão de projetos considerados arriscados ou de alto custo, o que levou ao adiamento e depois paralisação de diversos empreendimentos ambiciosos, incluindo a Dynamic Tower.
    No entanto, a crise financeira global de 2008 afetou duramente o mercado imobiliário da região dos Emirados Árabes, provocando a queda de investimentos e a revisão de projetos considerados arriscados ou de alto custo, o que levou ao adiamento e depois paralisação de diversos empreendimentos ambiciosos, incluindo a Dynamic Tower. Foto: Reproduc?a?o
  • Apesar das sucessivas promessas de retomada feitas por Fisher ao longo da última década, a Dynamic Tower permanece apenas em patentes, maquetes e animações digitais, sem que um terreno oficial tenha sido confirmado ou qualquer fundação escavada no solo de Dubai.
    Apesar das sucessivas promessas de retomada feitas por Fisher ao longo da última década, a Dynamic Tower permanece apenas em patentes, maquetes e animações digitais, sem que um terreno oficial tenha sido confirmado ou qualquer fundação escavada no solo de Dubai. Foto: Divulgac?a?o/Dynamic Tower
  • Embora a construção nunca tenha saído do papel, o projeto revolucionou a arquitetura contemporânea ao consolidar a discussão sobre prédios que produzem a própria energia e ao validar o uso de módulos industriais como padrão de eficiência.
    Embora a construção nunca tenha saído do papel, o projeto revolucionou a arquitetura contemporânea ao consolidar a discussão sobre prédios que produzem a própria energia e ao validar o uso de módulos industriais como padrão de eficiência. Foto:
  • Essa visão de arquitetura
    Essa visão de arquitetura "fora da caixa" pôde ser vista também no Brasil com o Suite Vollard, edifício inaugurado em Curitiba no ano de 2004. Considerado o primeiro prédio giratório do mundo, ele compartilha com o projeto de Fisher o conceito de rotação independente, permitindo que cada um de seus 11 andares gire 360 graus. Foto: Divulgação/RPC
  • Diferente do projeto de David Fisher, o sistema não envolvia todos os andares de forma independente nem integrava geração de energia, mas demonstrou que a arquitetura dinâmica é viável na prática. Embora tenha sido inaugurado com grande alarde em 2004, o edifício nunca foi habitado e permanece vazio há mais de duas décadas.
    Diferente do projeto de David Fisher, o sistema não envolvia todos os andares de forma independente nem integrava geração de energia, mas demonstrou que a arquitetura dinâmica é viável na prática. Embora tenha sido inaugurado com grande alarde em 2004, o edifício nunca foi habitado e permanece vazio há mais de duas décadas. Foto: Reproduc?a?o/SBT
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