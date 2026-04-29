‘Dynamic Tower’: veja o arranha-céu com 80 andares rotativos e turbinas eólicas que seria construído em Dubai

Diferente do projeto de David Fisher, o sistema não envolvia todos os andares de forma independente nem integrava geração de energia, mas demonstrou que a arquitetura dinâmica é viável na prática. Embora tenha sido inaugurado com grande alarde em 2004, o edifício nunca foi habitado e permanece vazio há mais de duas décadas. Foto: Reproduc?a?o/SBT