Louva-a-deus e as curiosidades do inseto que aparenta ‘se ajoelhar’

E ele acrescentou: "Agora, quando me perguntarem que animal mais estranho que eu já atendi na clínica, a minha resposta, certamente, vai ser: louva-a-deus". A cirurgia, inicialmente, deu certo. Mas depois o louva-a-deus acabou morrendo. Foto: Reprodução / M.V. Luiz Guarana? @vet.luizguarana