Conheça a técnica baseada em ‘imagens mentais’ que pode ajudar a melhorar a qualidade do sono

O método parte de um princípio básico: ocupar o cérebro com estímulos neutros e desconectados. A prática começa com a escolha de uma palavra qualquer, como "pudim". A partir dela, o indivíduo utiliza cada letra como ponto de partida para criar novas palavras, visualizando mentalmente cada uma delas em sequência. Ao esgotar as opções com uma letra, passa-se à seguinte. Exemplo: "p" de prato, parede e panela; "u" de uva, umidificador e usina; e assim suscessivamente. Foto: Magnific/wavebreakmedia_micro