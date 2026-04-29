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Ponte exclusiva para pedestres e ciclistas e vira símbolo de mobilidade urbana na Finlândia
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A estrutura se apoia em um pilone central de 135 metros, desenhado em formato de diamante, referência direta ao significado do nome Kruunuvuori, “montanha da coroa”. Esse elemento não cumpre apenas função estética, pois sustenta o sistema de cabos estaiados que mantém a ponte estável em um ambiente conhecido pelo frio extremo, ventos fortes e ciclos constantes de congelamento e degelo. Foto: Divulgac?a?o
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A engenharia considera temperaturas que podem cair abaixo de -20°C, além da ação corrosiva da água salgada, o que levou os projetistas a dimensionar a estrutura para uma vida útil de até 120 anos, segundo a empresa de consultoria William Sale Partnership Ltd. (WSP). Antes da ponte, moradores de Laajasalo percorriam cerca de 11 quilômetros até o centro; agora, a distância caiu para 5,5 quilômetros. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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A mudança reduz tempo de viagem e altera a rotina de milhares de pessoas que dependiam de ônibus ou balsas operadas pela Helsinki Region Transport. Esse ganho de eficiência transforma a ponte em mais do que uma travessia, pois ela se torna peça-chave de uma nova lógica de mobilidade. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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A Kruunuvuorensilta integra um sistema mais amplo que inclui a Merihaka Bridge e a Finke Bridge, formando um corredor contínuo entre ilhas e o centro urbano de Helsinque. Esse conjunto demonstra que a obra não funciona de forma isolada, mas como parte de uma rede planejada para reduzir dependência de veículos particulares e estimular alternativas sustentáveis. Foto: Wikimedia Commons/Roopeank
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O modelo contrasta com abordagens tradicionais baseadas em rodovias, que historicamente priorizam o fluxo de automóveis e ampliam a dependência de infraestrutura viária pesada. Ao propor uma alternativa centrada em pedestres, ciclistas e transporte público, ele amplia o debate sobre soluções mais enxutas e eficientes para cidades congestionadas. Foto: Divulgac?a?o
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A inauguração confirmou o interesse público. Entre 17 e 19 de abril, mais de 50 mil pessoas visitaram a ponte, em um evento que contou com cerimônias oficiais lideradas pelo prefeito Daniel Sazonov e pela vice-prefeita Johanna Laisaari. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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A programação incluiu apresentações culturais, barracas de comida e um desfile de bicicletas que reforçou o caráter do projeto. O acesso inicial exclusivo para pedestres, seguido pela liberação para ciclistas, permitiu uma experiência mais organizada durante as primeiras horas. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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A presença do Zoológico de Korkeasaari em uma das extremidades da ponte ajudou a consolidar a edificação como novo ponto turístico, ao integrar lazer, cultura e transporte em um único espaço. Esse tipo de conexão evidencia como infraestrutura urbana pode cumprir múltiplas funções além da mobilidade, ampliando o uso cotidiano e o valor simbólico da obra. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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Apesar da abertura ao público, o sistema de bondes ainda não entrou em operação. Testes seguem em andamento, com previsão de início para 2027, quando a integração com a rede de transporte público deverá ampliar ainda mais o impacto da ponte. Durante esse período, ajustes e restrições temporárias podem ocorrer para garantir o funcionamento pleno do sistema. Foto: Divulgac?a?o
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A Ponte Kruunuvuorensilta representa uma mudança clara de prioridade no planejamento urbano contemporâneo. Em vez de adaptar a cidade às necessidades dos carros, ela reorganiza o espaço urbano em torno das pessoas, valorizando deslocamentos mais eficientes, ao mesmo tempo em que redefine a forma como a mobilidade pode ser integrada ao cotidiano de uma capital moderna. Foto: Divulgac?a?o
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Mesmo sem divulgação completa dos custos, o grande interesse popular indica que a demanda por esse tipo de solução existe e tende a crescer. Mais do que uma obra de engenharia, a ponte funciona como um sinal concreto de que o futuro da mobilidade pode ser mais simples, integrado e livre de automóveis. Foto: Reproduc?a?o/YouTube