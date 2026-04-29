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Creme de ricota, cream cheese ou requeijão: qual é mais saudável?

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Redação Flipar
  • Embora pareçam semelhantes na textura e no uso culinário, esses produtos têm origens, processos de fabricação, composições e sabores distintos.
    Embora pareçam semelhantes na textura e no uso culinário, esses produtos têm origens, processos de fabricação, composições e sabores distintos. Foto: Freepik/pvproductions
  • A partir dessa massa, o produto pode receber a adição de ingredientes como creme de leite, manteiga ou gordura anidra de leite, o que influencia sua textura e sabor.
    A partir dessa massa, o produto pode receber a adição de ingredientes como creme de leite, manteiga ou gordura anidra de leite, o que influencia sua textura e sabor. Foto: Wikimedia Commons/8w9d
  • O termo
    O termo "cremoso" é uma garantia de pureza e padrão. É o tipo mais comum vendido em copos de vidro ou plástico. Foto: Freepik/pch.vector
  • Tem origem nos Estados Unidos, com uso difundido na culinária internacional. É mais firme que o requeijão cremoso.
    Tem origem nos Estados Unidos, com uso difundido na culinária internacional. É mais firme que o requeijão cremoso. Foto: Wikimedia Commons/Mx. Granger
  • Os usos mais comuns do cream cheese podem ser em base de cheesecakes, coberturas, patês, culinária japonesa (sushis), além de pães.
    Os usos mais comuns do cream cheese podem ser em base de cheesecakes, coberturas, patês, culinária japonesa (sushis), além de pães. Foto: Freepik/cookie_studio
  • Creme de ricota: Feito a partir da ricota batida com soro ou creme de leite; é mais leve e geralmente tem menos gordura que o requeijão, mantendo boa quantidade de proteínas.
    Creme de ricota: Feito a partir da ricota batida com soro ou creme de leite; é mais leve e geralmente tem menos gordura que o requeijão, mantendo boa quantidade de proteínas. Foto: Reprodução/Freepik
  • Cottage: Se destaca pela textura granulada, sabor suave, alto teor de proteína e baixo teor de gordura.
    Cottage: Se destaca pela textura granulada, sabor suave, alto teor de proteína e baixo teor de gordura. Foto: ????? ???????/Pixabay
  • Por isso, é bastante indicado para quem deseja emagrecer ou ganhar massa muscular, ajudando na saciedade e na manutenção da massa magra.
    Por isso, é bastante indicado para quem deseja emagrecer ou ganhar massa muscular, ajudando na saciedade e na manutenção da massa magra. Foto: Enotovyj/Pixabay
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