De parceiros a rivais: confronto judicial entre Musk e Altman pode mudar rumo da indústria tecnológica

Os advogados de Musk sustentam que houve quebra de contrato e de dever fiduciário por parte da liderança da OpenAI. Argumentam que o GPT-4 é uma Inteligência Artificial Geral que não deveria estar sob o controle exclusivo de uma empresa privada. A ação exige que a OpenAI abra o seu código e que Altman e a Microsoft sejam impedidos de lucrar com estas tecnologias. Foto: Debbie Rowe - Wikimédia Commons