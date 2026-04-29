A 80 km de São Paulo, Guararema mantém tradição e cresce como refúgio turístico perto da capital

A trajetória histórica do município teve início por volta de 1560, quando o explorador Brás Cubas pisou nestas terras pela primeira vez, mas o desenvolvimento efetivo ocorreu no século 17. Foi nesse período que surgiu o Aldeamento da Escada junto à margem esquerda do Rio Paraíba do Sul, onde centenas de indígenas viviam sob a orientação de jesuítas. A herança desse passado remoto permanece viva na Igreja Nossa Senhora da Escada, uma construção de taipa de pilão que o IPHAN tombou na década de 19 Foto: Monarema/Wikimédia Commons