Salazar: quem foi o ditador que governou Portugal por mais de três décadas

Além das questões políticas e militares, o Estado Novo também moldou profundamente a vida cotidiana em Portugal. A educação era fortemente influenciada por valores nacionalistas e religiosos, enquanto a censura limitava o acesso a ideias consideradas perigosas. A sociedade era incentivada a valorizar a ordem, a obediência e a tradição, em detrimento da liberdade individual e da inovação cultural. Esse ambiente contribuiu para um certo isolamento intelectual e cultural do país ao longo de décadas Foto: Reprodução do Youtube Canal Joaquim Esteves