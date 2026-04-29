Quem foi J. Robert Oppenheimer? O homem por trás das bombas atômicas

Assim, inicialmente, Oppenheimer apoiou o uso da bomba como forma de encerrar a guerra, mas depois passou a refletir sobre suas consequências morais e humanas. Entretanto, Oppenheimer afirmou publicamente que não se arrependia do trabalho que havia realizado, pois considerava que agiu com responsabilidade. Para ele, a decisão e a responsabilidade pelo uso de armas atômicas cabiam aos governantes, e não aos cientistas. Ainda assim, após a Segunda Guerra Mundial, passou a defender a limitação da p Foto: Wikimedia Commons/ Los Alamos National Laboratory