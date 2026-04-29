Jessica Alba faz 45 anos: descubra suas prioridades nesse momento da vida

Além da carreira de atriz, Alba também é empresária. Em 2011, ela co-fundou a "The Honest Company", uma empresa voltada para a criação de produtos domésticos e de beleza livres de toxinas, inspirada pelos problemas de saúde que enfrentou na infância e com o objetivo de evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo. Até os 11 anos, ela precisou passar por cinco cirurgias e ficou hospitalizada em diversas ocasiões devido a alergias e problemas pulmonares. A empresa foi bem-sucedida e chegou a ser Foto: Wikimedia Commons / JD Lasica