Filmes e Séries
Jessica Alba faz 45 anos: descubra suas prioridades nesse momento da vida
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A atriz tem três filhos com Cash Warren: as filhas Honor Marie, nascida em junho de 2008, e Haven Garner, nascida em agosto de 2011, além do filho Hayes, nascido em dezembro de 2017. Alba e Warren se conheceram durante as gravações de "Quarteto Fantástico", em 2004, se casaram em 2008 e anunciaram a separação em 2025. O divórcio, porém, só foi oficializado um ano depois. Segundo documentos obtidos pelo portal norte-americano TMZ, a separação resultou em uma divisão milionária de bens, principalm Foto: Reprodução / Instagram
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Warren terá direito a 50% dos rendimentos obtidos pela atriz entre 2008 e 2025, incluindo lucros residuais de trabalhos realizados durante o casamento, mas a atriz manterá os royalties de projetos anteriores ao casamento, além de bens pessoais e parte da frota de veículos. Ela também deverá transferir cerca de 8,5 milhões de dólares ao ex-marido em pagamentos ligados à venda de imóveis e parcelas previstas no acordo. Além disso, o ex-casal terá a guarda compartilhada dos três filhos e não haverá Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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Saiba mais, a seguir, sobre Jessica Alba. Nascida em 28 de abril de 1981, em Pomona, Califórnia, a atriz ficou conhecida por atuar em diversos filmes de sucesso nos anos 2000. Filha de um mexicano-americano que integrou a Força Aérea dos Estados Unidos e de uma mãe com ascendência dinamarquesa e francesa, Alba passou parte da infância e adolescência se mudando com frequência por causa do trabalho do pai. Foto: Reprodução / Instagram
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Alba começou a estudar atuação ainda jovem e conseguiu um agente aos 12 anos. Seu primeiro papel no cinema foi na comédia de 1994 "Férias em Alto Astral". Nessa época, Alba também ganhou popularidade depois de conseguir um papel recorrente em "O Mundo Secreto de Alex Mack", uma popular comédia para pré-adolescentes sobre uma garota que desenvolve poderes especiais. Foto: Wikimedia Commons / TechCrunch
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Depois, Jessica Alba protagonizou a série de ficção científica "Dark Angel", criada por James Cameron, diretor de "Titanic". Lançada em 2000, a produção acompanhava Max Guevara, uma jovem geneticamente modificada que fugia do governo enquanto buscava outros sobreviventes do experimento. Apesar dos elogios da crítica, a série teve apenas duas temporadas. Foto: Divulgação
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Apesar do cancelamento, Alba se tornou um nome requisitado em Hollywood e atuou em filmes como "Honey: No Ritmo dos Seus Sonhos", em 2003, no qual deu vida a uma dançarina e coreógrafa de hip-hop e, apesar de não ter tido críticas muito positvas, o filme fez sucesso entre o público adolescente. Em seguida, ela interpretou um tipo diferente de dançarina em "Sin City", papel que reprisou na sequência "Sin City: A Dama Fatal", em 2014. Foto: Divulgação
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Um dos seus trabalhos mais recordados é como Sue Storm no popular filme de herói da Marvel "Quarteto Fantástico", em 2005. Sua personagem era uma dos quatro astronautas que adquirem poderes sobrenaturais após serem expostos a raios cósmicos durante uma viagem ao espaço. Dois anos depois, ela reprisou o papel na sequência "Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado". Foto: Divulgação
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Sua filmografia ainda conta com títulos como "Mergulho Radical", "Maldita Sorte", "O Olho do Mal", "O Guru do Amor", "Machete", "Pequenos Espiões 4”, “Escola de Espiões”, “Ensina-me o Amor”, "The Spoils of Babylon", "Agente 86", "O Véu" e "Assassino a Preço Fixo 2: A Ressurreição", “Idas e Vindas do Amor” e “Ligeiramente Grávidos”. Foto: Divulgação
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Em 2019, Alba retornou à televisão com a série policial "L.A.'s Finest: Unidas Contra o Crime", um spin-off dos filmes "Bad Boys", na qual contracenou com Gabrielle Union. Na série, que durou duas temporadas, ela deu vida à policial Nancy McKenna. Foto: Divulgação
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Além da carreira de atriz, Alba também é empresária. Em 2011, ela co-fundou a "The Honest Company", uma empresa voltada para a criação de produtos domésticos e de beleza livres de toxinas, inspirada pelos problemas de saúde que enfrentou na infância e com o objetivo de evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo. Até os 11 anos, ela precisou passar por cinco cirurgias e ficou hospitalizada em diversas ocasiões devido a alergias e problemas pulmonares. A empresa foi bem-sucedida e chegou a ser Foto: Wikimedia Commons / JD Lasica
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A atriz também publicou um livro em 2013, que rapidamente entrou para a lista de mais vendidos do "The New York Times". Na obra, intitulada "The Honest Life", Alba compartilha hábitos e estratégias para levar uma vida saudável e sustentável. Foto: Divulgação