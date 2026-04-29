Uma Thurman vai retornar na segunda temporada de “Dexter: Ressurreição”

Recentemente, Uma Thurman revelou, em entrevista à revista "InStyle", que nunca ter morado em Hollywood pode ter prejudicado sua carreira. Ela contou que chegou a alugar um apartamento em Los Angeles, mas desistiu da mudança após engravidar da filha Maya Hawke poucas semanas depois. Por isso, sentiu que não se integrou à comunidade artística de Hollywood, embora tenha valorizado a vida em Nova York ao lado dos filhos. Foto: Wikimedia Commons / Georges Biard