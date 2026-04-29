Obras urbanas expõem barris históricos enterrados há séculos na Noruega

A presença de um socador de madeira junto aos recipientes reforça a tese de que o local funcionava como um ponto de armazenamento e preparo de argamassa. O material desempenhou um papel crucial na reconstrução de edifícios de pedra após os incêndios que atingiram o centro urbano. Devido à sua posição estratégica na rede de rios de Telemark, Skien se consolidou como um importante entreposto comercial para a Inglaterra e o norte da Europa. Foto: Wikimedia Commons/Macwhale