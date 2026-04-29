Galeria
Obras urbanas expõem barris históricos enterrados há séculos na Noruega
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A presença de um socador de madeira junto aos recipientes reforça a tese de que o local funcionava como um ponto de armazenamento e preparo de argamassa. O material desempenhou um papel crucial na reconstrução de edifícios de pedra após os incêndios que atingiram o centro urbano. Devido à sua posição estratégica na rede de rios de Telemark, Skien se consolidou como um importante entreposto comercial para a Inglaterra e o norte da Europa. Foto: Wikimedia Commons/Macwhale
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A escavação atual não apenas trouxe à luz objetos da Idade Média, com itens que remontam ao século 4, mas também ofereceu uma visão rara sobre o cotidiano dos antigos artesãos noruegueses. Para garantir a proteção do patrimônio, os especialistas desmontaram e removeram as peças de madeira com o objetivo de remontá-las para futuras exposições públicas. Foto: Sara Langvik Derrick/Instituto Noruegue?s de Pesquisa do Patrimo?nio Cultural (NIKU)
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Enterrados sob solo úmido e protegidos por detritos, os barris permaneceram em estado excepcional de conservação, o que despertou interesse entre os especialistas. Acredita-se que eles eram utilizados para guardar cal hidratada, pronta para uso e protegida das baixas temperaturas, antes de sua mistura com areia e água para formar argamassa. Foto: Sara Langvik Derrick/Instituto Noruegue?s de Pesquisa do Patrimo?nio Cultural (NIKU)
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Esse material desempenhava papel fundamental na construção e no acabamento de edifícios, especialmente em períodos de reconstrução urbana após incêndios, comuns em cidades históricas. A descoberta oferece uma visão detalhada das práticas de trabalho e da organização urbana de Skien em séculos passados, além de reforçar a importância da cidade como centro comercial e produtivo. Foto: Sara Langvik Derrick/Instituto Noruegue?s de Pesquisa do Patrimo?nio Cultural (NIKU)
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Para garantir a preservação, os barris e os demais objetos foram cuidadosamente removidos e passarão por processos de conservação antes de uma possível exibição pública. O interesse da população local cresceu à medida que os achados vieram à tona, levando os pesquisadores a organizar visitas guiadas para apresentar os resultados. Foto: Instituto Noruegue?s de Pesquisa do Patrimo?nio Cultural (NIKU)
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A iniciativa aproximou a comunidade de sua própria história, evidenciando que muitos vestígios do passado permanecem ocultos. Os trabalhos de campo prosseguirão em outras áreas da cidade nos próximos meses para ampliar ainda mais o conhecimento sobre a evolução urbana de Skien e suas atividades ao longo dos séculos. Foto: The National Library of Norway/Unsplash