Hortifruti como arte: a ideia que levou empresário ao sucesso nas redes sociais

Ao chegar a Goiânia, colocou em prática esse olhar diferenciado, investindo em montagens que combinam estética, organização e estratégia de vendas. A virada veio com as redes sociais, que funcionaram como uma vitrine poderosa para seu trabalho. Um dos primeiros vídeos publicados viralizou rapidamente, ultrapassando 100 mil visualizações em pouco mais de uma hora e alcançando mais de 1 milhão no dia seguinte. A partir daí, outras publicações seguiram o mesmo caminho. Foto: Reprodução do Instagram @hortifrutilayout