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Frei Gilson é alvo de críticas após dizer que mulher ‘nasceu para auxiliar o homem’
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Frei Gilson construiu uma presença expressiva no ambiente digital. Ele costuma conduzir lives de oração que reúnem centenas de milhares de espectadores simultâneos. Em meio a essa popularidade, o sacerdote já fez diversas declarações polêmicas sobre temas sensíveis da atualidade, como feminismo, racismo, política, aborto e gênero, com manifestões que frequentemente o colocam no centro de discussões que extrapolam o campo religioso. Foto: Reprodução do Instagram @freigilson_somdomonte
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A polêmica atual originou-se da circulação de um vídeo em que o sacerdote expõe seu pensamento sobre o que considera ser o papel de homens e mulheres nas relações familiares. Na gravação, ele vincula o conceito de empoderamento feminino a uma “ideologia dos tempos atuais”. Foto: Reprodução do Instagram @freigilson_somdomonte
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Frei Gilson defende que a liderança no ambiente doméstico caberia ao homem e que essa hierarquia estaria prevista em ensinamentos bíblicos. Ele citou passagem do livro do Gênesis para basear sua afirmação de que “Deus deu ao homem a liderança” e que a mulher foi criada para “auxiliar o homem”. Segundo o religioso, a existência feminina estaria ligada à ideia de complementaridade em relação ao homem, inclusive no sentido de “curar” a sua solidão. O discurso se disseminou rapidamente nas redes soc Foto: Reprodução do Instagram @freigilson_somdomonte
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Em suas redes sociais, Soraya Thronicke criticou o conteúdo do vídeo, chamando Frei Gilson de “falso profeta” A senadora questionou a legitimidade de discursos que, segundo ela, reforçam desigualdades de gênero sob o argumento religioso. Ela também alertou para o impacto que falas desse tipo podem ter em uma sociedade que ainda enfrenta desafios significativos relacionados à equidade entre homens e mulheres. Foto: Reprodução de Instagrams
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A jornalista Rachel Sheherazade foi outra personalidade que reagiu com indignação às declarações. Em suas redes, ela escreveu: “Mais Padre Júlio e menos Frei Gilson. Porque Jesus não veio pregar o moralismo, mas a igualdade, a misericórdia, o repartir do pão, o respeito às mulheres, aos marginalizados e aos mais pobres”. Foto: Reprodução do Instagram @rachelsherazade
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A deputada Tabata Amaral fez críticas ao pensamento de que a mulher “nasceu para auxiliar o homem”, frisando que sua “trajetória profissional vai na direção oposta dessa frase”. Porém, a parlamentar também fez elogios a Frei Gilson, referindo-se ao trabalho do religioso como “transformador” e dizendo que ele tem “conexão real com as pessoas e isso não pode ser ignorado”. Foto: Alexandre Amarante/Wikimedia Commons
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A polêmica fez internautas resgatarem declarações polêmicas anteriores do religioso sobre diferentes temas. Em uma delas, sobre racismo, Frei Gilson sugeriu que a sociedade atual é excessivamente sensível com o uso de termos. Foto: Divulgação
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“Pretinha aqui, Pretinha, a gente tem a nossa querida Pretinha aqui, todo mundo chama ela de Pretinha. É o nome que a gente gosta de chamar, carinhosamente, e aí... é preconceito. É a geração do mimimi, é a geração do dodói, talvez por causa disso. Porque os pais estão fazendo seus filhos serem dodóis”, afirmou. Foto: Reprodução do Instagram @freigilson_somdomonte
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Em outro momento, durante uma oração realizada ao lado de outro sacerdote, frei José Lucas, ele provocou questionamentos sobre a mistura entre religião e posicionamento político ao fazer uma súplica: “Livrai-nos, mãe de Deu e nossa, do flagelo do comunismo”. Foto: Reprodução do Instagram @freigilson_somdomonte
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Em suas pregações, Frei Gilson defende que os fiéis devem seguir integralmente os ensinamentos bíblicos, abordando temas como aborto, uso de métodos contraceptivos e relações fora do casamento. Para ele, essas orientações não devem ser relativizadas, mesmo diante de mudanças sociais. Foto: Reprodução do Instagram @freigilson_somdomonte
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Nascido em São Paulo, Gilson da Silva Pupo Azevedo foi ordenado sacerdote em 2013 e integra o Instituto dos Freis Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Durante anos, ele atuou em uma paróquia na zona sul da capital paulista, onde desenvolveu seu trabalho pastoral. Paralelamente, investiu na presença digital e na música religiosa, alcançando grande visibilidade. Foto: Reprodução do Instagram @freigilson_somdomonte