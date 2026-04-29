Frei Gilson é alvo de críticas após dizer que mulher ‘nasceu para auxiliar o homem’

Frei Gilson defende que a liderança no ambiente doméstico caberia ao homem e que essa hierarquia estaria prevista em ensinamentos bíblicos. Ele citou passagem do livro do Gênesis para basear sua afirmação de que “Deus deu ao homem a liderança” e que a mulher foi criada para “auxiliar o homem”. Segundo o religioso, a existência feminina estaria ligada à ideia de complementaridade em relação ao homem, inclusive no sentido de “curar” a sua solidão. O discurso se disseminou rapidamente nas redes soc Foto: Reprodução do Instagram @freigilson_somdomonte