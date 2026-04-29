‘Irritator challengeri’: fóssil de dinossauro retirado ilegalmente do Ceará há 35 anos será repatriado

O crânio é um dos registros mais íntegros de espinossaurídeos conhecidos no mundo e tornou-se o principal símbolo da luta de cientistas nacionais contra o tráfico de materiais paleontológicos para acervos estrangeiros. “Nesse contexto, ambos os governos acolhem com satisfação a disposição do Estado de Baden-Württemberg e do Museu Estadual de História Natural de Stuttgart em retornar o fóssil de Irritator challengeri ao Brasil”, declararam os países em uma comunicação conjunta. Foto: Marcos Sales/IFCE