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‘Irritator challengeri’: fóssil de dinossauro retirado ilegalmente do Ceará há 35 anos será repatriado
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O crânio é um dos registros mais íntegros de espinossaurídeos conhecidos no mundo e tornou-se o principal símbolo da luta de cientistas nacionais contra o tráfico de materiais paleontológicos para acervos estrangeiros. “Nesse contexto, ambos os governos acolhem com satisfação a disposição do Estado de Baden-Württemberg e do Museu Estadual de História Natural de Stuttgart em retornar o fóssil de Irritator challengeri ao Brasil”, declararam os países em uma comunicação conjunta. Foto: Marcos Sales/IFCE
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A Sociedade Brasileira de Paleontologia recebeu a notícia com entusiasmo e classificou o evento como um marco histórico que vai além da ciência, pois reforça a soberania nacional sobre bens culturais, representando um "marco histórico que transcende o campo científico e reafirma valores fundamentais das relações internacionais contemporâneas”. Foto: Flickr - Kabacchi
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Pesquisadores de instituições como a Universidade Regional do Cariri, a Universidade Federal do Piauí e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte tiveram papel fundamental na mobilização que garantiu este desfecho positivo. Foto: Wikimedia Commons/Fronteira
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Este movimento de restituição não é um fato isolado, mas parte de um esforço contínuo do Brasil para recuperar seu patrimônio disperso ao redor do mundo. Em fevereiro, 47 fósseis oriundos da bacia do Araripe retornaram de países como Suíça, Argentina e Itália, além de quase mil espécies enviadas pela França em 2023. Foto: Reprodução/Canal USP
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Todos esses itens recuperados integrarão o acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, localizado em Santana do Cariri, no Ceará, referência na preservação e estudo da rica biodiversidade pré-histórica. Embora os detalhes logísticos da viagem ainda aguardem definição oficial, o compromisso estabelecido entre os ministérios das relações exteriores de ambos os países assegura uma cooperação científica voltada para o benefício mútuo no futuro. Foto: Dino Hazard/Reprodução