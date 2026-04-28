Mastigar bem faz diferença; entenda o impacto na saúde

Além disso, mastigar bem reduz o esforço do estômago e melhora o funcionamento do sistema digestivo. Por isso, comer devagar não é apenas um hábito, mas uma prática importante para a saúde. Quando engolimos alimentos mal mastigados, o estômago precisa trabalhar mais. Isso pode causar sensação de peso, gases, refluxo e má digestão. Comer rapidamente costuma levar ao consumo excessivo de comida. Foto: Imagem de pixel1 por Pixabay