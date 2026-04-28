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Mastigar bem faz diferença; entenda o impacto na saúde
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Além disso, mastigar bem reduz o esforço do estômago e melhora o funcionamento do sistema digestivo. Por isso, comer devagar não é apenas um hábito, mas uma prática importante para a saúde. Quando engolimos alimentos mal mastigados, o estômago precisa trabalhar mais. Isso pode causar sensação de peso, gases, refluxo e má digestão. Comer rapidamente costuma levar ao consumo excessivo de comida. Foto: Imagem de pixel1 por Pixabay
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A mastigação lenta ajuda o cérebro a reconhecer a saciedade, evitando exageros nas refeições. Após a boca, o alimento segue para o estômago, onde é misturado ao suco gástrico. Quanto mais bem mastigado, mais eficiente e rápida é essa etapa. Foto: imagem gerada por i.a
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No intestino, os nutrientes são absorvidos pelo organismo. Um processo digestivo bem-feito começa na mastigação e reflete diretamente na saúde intestinal. Foto: Reprodução do Instagram @koreahouseaustin
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Alguns alimentos favorecem a digestão, como frutas, verduras, legumes e grãos integrais. Eles são ricos em fibras, que estimulam o funcionamento do intestino. Foto: Pixabay
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Alimentos fermentados, como iogurte natural e kefir, também ajudam. Eles contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal, essencial para a digestão. Foto: Alison Marras/Unsplash
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Por outro lado, alimentos ultraprocessados, ricos em gordura e açúcar, dificultam o processo digestivo. Eles exigem mais esforço do organismo e podem causar desconfortos Foto: Pixabay
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Frituras, excesso de carne vermelha e alimentos muito condimentados também tendem a tornar a digestão mais lenta. Em excesso, favorecem azia e sensação de estufamento. Foto: flickr FotoosVanRobin
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Sobre beber líquidos durante as refeições, o mito de que “faz mal” não é totalmente verdadeiro. Pequenas quantidades de água não prejudicam a digestão. Foto: Drobotdean por Frrepik
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O problema está no excesso de líquidos durante a refeição. Grandes volumes podem diluir o suco gástrico e atrasar o processo digestivo em pessoas mais sensíveis. Foto: freepik
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O ideal é beber água ao longo do dia e dar pequenos goles durante a refeição, se houver necessidade. Isso ajuda na deglutição sem sobrecarregar o estômago. Foto: Foto: Pixabay
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Em resumo, mastigar bem, escolher alimentos adequados e manter equilíbrio no consumo de líquidos são atitudes simples. Juntas, elas fazem grande diferença para a digestão e a saúde geral. Foto: Divulgação