Reinado relâmpago: conheça a história do rei francês que perdeu o trono em questão de minutos

A Revolução de Julho, também conhecida como as "Três Gloriosas", não apenas selou o destino de Luís XIX em 20 minutos, mas também transformou Paris em um laboratório de inovações táticas e políticas. Durante esses três dias de confrontos em 1830, a população ergueu mais de quatro mil barricadas pelas ruas estreitas da capital, utilizando carroças, móveis e pedras de calçamento para paralisar as tropas reais. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons