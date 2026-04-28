Estudo mostra que macacos de Macaco-de-Gibraltar vêm adotando dieta inusitada para evitar problemas digestivos; entenda

A pesquisa acompanhou cerca de 230 macacos distribuídos em oito grupos entre 2022 e 2024 e identificou 46 episódios de geofagia, especialmente em áreas com maior fluxo de visitantes. Em contraste, grupos sem acesso a alimentos humanos não apresentaram esse comportamento. Os cientistas também observaram que a prática tende a ser aprendida socialmente, já que ocorre com frequência na presença de outros indivíduos, permitindo que os mais jovens imitem os mais velhos. Foto: Wikimedia Commons/Jakub Ha?un