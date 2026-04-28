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Entre a indumentária e a decoração, crochê estimula raciocínio e concentração

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Redação Flipar
  • O crochê e outras artes manuais têm se mostrado ferramentas valiosas no enfrentamento do Alzheimer. Ao estimular o cérebro, melhorar a saúde mental e promover a socialização e oferecem benefícios significativos para a prevenção e o tratamento da doença.
    O crochê e outras artes manuais têm se mostrado ferramentas valiosas no enfrentamento do Alzheimer. Ao estimular o cérebro, melhorar a saúde mental e promover a socialização e oferecem benefícios significativos para a prevenção e o tratamento da doença. Foto: - Dominio Publico/hippopx.com
  • Uma atividade que estimula a concentração, o raciocínio, a memória e a coordenação motora. Essa atividade manual promove o bem-estar ao reduzir o estresse e a ansiedade, aumentando os níveis de hormônios de prazer como a dopamina e a serotonina
    Uma atividade que estimula a concentração, o raciocínio, a memória e a coordenação motora. Essa atividade manual promove o bem-estar ao reduzir o estresse e a ansiedade, aumentando os níveis de hormônios de prazer como a dopamina e a serotonina Foto: Maria Lucia Vergetti instagram
  • Em primeiro lugar, o Dia Mundial do Crochê procura unir a comunidade global desta atividade em torno de uma paixão comum, assim como reconhecer a importância dessa arte.
    Em primeiro lugar, o Dia Mundial do Crochê procura unir a comunidade global desta atividade em torno de uma paixão comum, assim como reconhecer a importância dessa arte. Foto: Dianakc - wikimedia commons
  • É, portanto, uma oportunidade para crocheteiras e crocheteiros ao redor do mundo compartilharem suas habilidades nesta arte única e inspiradora.
    É, portanto, uma oportunidade para crocheteiras e crocheteiros ao redor do mundo compartilharem suas habilidades nesta arte única e inspiradora. Foto: Pixabay
  • Na pré-história, desenhos do Paleolítico sugerem que técnicas semelhantes ao crochê eram usadas para criar redes de pesca e outras estruturas.
    Na pré-história, desenhos do Paleolítico sugerem que técnicas semelhantes ao crochê eram usadas para criar redes de pesca e outras estruturas. Foto: Pixabay
  • Além disso, existem indícios de práticas manuais em diferentes culturas, como na China. Por lá, bonecos eram feitos com essa técnica, assim como no Egito, América do Sul e Oriente Médio.
    Além disso, existem indícios de práticas manuais em diferentes culturas, como na China. Por lá, bonecos eram feitos com essa técnica, assim como no Egito, América do Sul e Oriente Médio. Foto: Pixabay
  • Uma das teorias mais aceitas aponta que o crochê evoluiu do
    Uma das teorias mais aceitas aponta que o crochê evoluiu do "bordado de tambor". Essa é uma técnica chinesa trazida para a Europa por volta do século XVII, onde o fio era trabalhado por baixo de um tecido esticado em um bastidor. Foto:
  • As agulhas encontradas na antiguidade eram basicamente feitas de ossos e madeira. Posteriormente, com a evolução tecnológica, elas começaram a ser inteiras e com o gancho fixo.
    As agulhas encontradas na antiguidade eram basicamente feitas de ossos e madeira. Posteriormente, com a evolução tecnológica, elas começaram a ser inteiras e com o gancho fixo. Foto: Alvesgaspar wikimedia commons
  • Atualmente, há uma infinidade de tipos de agulhas, feitas de aço, alumínio, bambu, acrílico e com cabo ergonômico.
    Atualmente, há uma infinidade de tipos de agulhas, feitas de aço, alumínio, bambu, acrílico e com cabo ergonômico. Foto: Pixabay
  • O crochê, então, ganhou grande popularidade na Europa, especialmente na França e, mais tarde, na Irlanda, onde se tornou uma fonte de renda para muitas mulheres durante a fome de batata. Uma época que deu origem ao famoso
    O crochê, então, ganhou grande popularidade na Europa, especialmente na França e, mais tarde, na Irlanda, onde se tornou uma fonte de renda para muitas mulheres durante a fome de batata. Uma época que deu origem ao famoso "crochê irlandês". Foto: Pixabay
  • A disseminação da técnica ajudou a salvar diversas famílias. Afinal, homens, mulheres e crianças aprenderam a crochetar durante o período e passaram a sustentar suas casas com esse trabalho.
    A disseminação da técnica ajudou a salvar diversas famílias. Afinal, homens, mulheres e crianças aprenderam a crochetar durante o período e passaram a sustentar suas casas com esse trabalho. Foto: Alvesgaspar wikimedia commons
  • A publicação das primeiras revistas com padrões de crochê, a partir de 1850, foi um marco, algo que permitiu que a técnica se espalhasse e se tornasse mais acessível.
    A publicação das primeiras revistas com padrões de crochê, a partir de 1850, foi um marco, algo que permitiu que a técnica se espalhasse e se tornasse mais acessível. Foto: Pixabay
  • A técnica, antes vista como uma forma de artesanato refinado para a nobreza, tornou-se um passatempo e uma forma de trabalho para diversas classes sociais, transmitida entre gerações.
    A técnica, antes vista como uma forma de artesanato refinado para a nobreza, tornou-se um passatempo e uma forma de trabalho para diversas classes sociais, transmitida entre gerações. Foto: Pixabay
  • Surge então o “crochê no ar”, técnica francesa que utilizava apenas linha e agulha, como conhecemos. Afinal, anteriormente tinha um “tambour”, como nos bordados.
    Surge então o “crochê no ar”, técnica francesa que utilizava apenas linha e agulha, como conhecemos. Afinal, anteriormente tinha um “tambour”, como nos bordados. Foto: Pixabay
  • O crochê chegou ao Brasil com os colonizadores europeus no século XIX, sendo inicialmente adotado pelas elites urbanas que tinham acesso a revistas e manuais importados.
    O crochê chegou ao Brasil com os colonizadores europeus no século XIX, sendo inicialmente adotado pelas elites urbanas que tinham acesso a revistas e manuais importados. Foto: Pixabay
  • Tornou-se uma tradição forte e símbolo de resistência e empreendedorismo, especialmente na região Nordeste, e se transformou em uma arte popular passada de geração em geração.
    Tornou-se uma tradição forte e símbolo de resistência e empreendedorismo, especialmente na região Nordeste, e se transformou em uma arte popular passada de geração em geração. Foto: Pixabay
  • O baixo custo de materiais e a praticidade da técnica fizeram do crochê uma importante fonte de renda, permitindo que mulheres pudessem conciliar essa atividade com trabalhos domésticos e de cuidado com os filhos.
    O baixo custo de materiais e a praticidade da técnica fizeram do crochê uma importante fonte de renda, permitindo que mulheres pudessem conciliar essa atividade com trabalhos domésticos e de cuidado com os filhos. Foto: Pixabay
  • Em muitas comunidades, o crochê se tornou uma ferramenta de empoderamento, o que proporcionou uma fonte de renda sustentável e agregando valor a itens básicos como panos de prato.
    Em muitas comunidades, o crochê se tornou uma ferramenta de empoderamento, o que proporcionou uma fonte de renda sustentável e agregando valor a itens básicos como panos de prato. Foto: Pixabay
  • O modelo de crochê grampo consiste na produção de peças, como blusas e cachecóis, através de um grampo ou tear que cria tiras de argolas.
    O modelo de crochê grampo consiste na produção de peças, como blusas e cachecóis, através de um grampo ou tear que cria tiras de argolas. Foto: Pixabay
  • O Granny Square, conhecido como “quadrados da vovó”, como ficaram misturavam diversos pontos e cores e eram utilizados para roupas, colchas e almofadas. Foi extremamente popularizado devido ao movimento hippie, a partir da década de 1960.
    O Granny Square, conhecido como “quadrados da vovó”, como ficaram misturavam diversos pontos e cores e eram utilizados para roupas, colchas e almofadas. Foi extremamente popularizado devido ao movimento hippie, a partir da década de 1960. Foto: Pixabay
  • O crochê peruano possui pontos grandes, que formam argolas largas e são muito trabalhadas. Para a criação, se utiliza um rolo ou cabo de madeira e é utilizado para fazer bolsas e gorros.
    O crochê peruano possui pontos grandes, que formam argolas largas e são muito trabalhadas. Para a criação, se utiliza um rolo ou cabo de madeira e é utilizado para fazer bolsas e gorros. Foto: Pixabay
  • Atualmente, o crochê é reconhecido na alta costura e na decoração, com marcas e designers trazendo a técnica para as passarelas e interiores.
    Atualmente, o crochê é reconhecido na alta costura e na decoração, com marcas e designers trazendo a técnica para as passarelas e interiores. Foto: Divulgação
  • A prática continua a evoluir com novas cores e materiais, sendo também vista como um passatempo relaxante e uma forma de terapia para muitas pessoas.
    A prática continua a evoluir com novas cores e materiais, sendo também vista como um passatempo relaxante e uma forma de terapia para muitas pessoas. Foto: Pixabay
  • Desde 2017 a 2019, o crochê esteve em alta, mas a partir do aumento das práticas manuais durante o período de pandemia, a técnica ganhou uma notoriedade ainda maior, de forma mais moderna.
    Desde 2017 a 2019, o crochê esteve em alta, mas a partir do aumento das práticas manuais durante o período de pandemia, a técnica ganhou uma notoriedade ainda maior, de forma mais moderna. Foto: Divulgação
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