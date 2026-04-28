Cairo: a jornada da capital das capitais revelada em atrações imperdíveis

As pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos são o maior símbolo do Egito e ficam localizadas a poucos quilômetros do centro do Cairo, impressionando pela grandiosidade e precisão arquitetônica. Construídas há mais de 4.500 anos, impressionam pela grandiosidade, precisão arquitetônica e continuam a despertar fascínio e mistério, reforçados pela presença da Esfinge de Gizé. A visita ao complexo é considerada essencial para compreender a civilização egípcia e sentir a imponência de sua história. Foto: Ricardo Liberato/Wikimédia Commons