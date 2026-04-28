Deserto Branco: a joia rara que revela um dos cenários mais fascinantes do Egito

O Deserto Branco está situado a cerca de 45 quilômetros ao norte de Farafra, no deserto ocidental do Egito., e o acesso é feito por estradas que atravessam paisagens áridas, tornando a viagem parte da experiência. Visitantes geralmente contratam guias locais para explorar a área com segurança, visto que a proximidade com o oásis de Farafra facilita a logística de hospedagem e alimentação. A região é considerada uma das mais isoladas e preservadas do país. Foto: Vyacheslav Argenberg / Wikimédia Commons