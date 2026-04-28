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Alimentos mais adulterados do mundo; cuidado com golpes

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Redação Flipar
  • O leite de vaca tende a ser modificado devido ao seu alto valor e demanda constante. Fraudes comuns incluem a adição de água para aumentar o volume e a inclusão de substâncias como amido ou melamina para alterar as propriedades nutricionais e químicas.
    O leite de vaca tende a ser modificado devido ao seu alto valor e demanda constante. Fraudes comuns incluem a adição de água para aumentar o volume e a inclusão de substâncias como amido ou melamina para alterar as propriedades nutricionais e químicas. Foto: Youtube Canal ShefaOficial
  • Essas práticas são motivadas pela alta demanda e pelo desejo de maximizar os lucros. A adulteração do leite pode comprometer a qualidade e a segurança do produto, tornando essencial o uso de métodos rigorosos de teste e controle para garantir a autenticidade e proteger a saúde dos consumidores.
    Essas práticas são motivadas pela alta demanda e pelo desejo de maximizar os lucros. A adulteração do leite pode comprometer a qualidade e a segurança do produto, tornando essencial o uso de métodos rigorosos de teste e controle para garantir a autenticidade e proteger a saúde dos consumidores. Foto: Divulgação
  • O azeite de oliva extravirgem costuma ser misturado com óleos de menor qualidade, como soja ou girassol, devido ao seu preço elevado. A falta de regulamentação rígida e a dificuldade de autenticar a pureza facilitam a fraude.
    O azeite de oliva extravirgem costuma ser misturado com óleos de menor qualidade, como soja ou girassol, devido ao seu preço elevado. A falta de regulamentação rígida e a dificuldade de autenticar a pureza facilitam a fraude. Foto: Freepik
  • Muitas vezes, azeites de baixa qualidade são rotulados como extravirgem, enganando os consumidores. A adulteração compromete o sabor e os benefícios para a saúde associados ao azeite genuíno.
    Muitas vezes, azeites de baixa qualidade são rotulados como extravirgem, enganando os consumidores. A adulteração compromete o sabor e os benefícios para a saúde associados ao azeite genuíno. Foto: Freepik
  • O mel é modificado com xaropes de açúcar, glicose ou xarope de milho para aumentar o volume e reduzir custos. Esses adulterantes podem ser difíceis de detectar com métodos padrão, permitindo que mel falsificado se misture com o mel puro.
    O mel é modificado com xaropes de açúcar, glicose ou xarope de milho para aumentar o volume e reduzir custos. Esses adulterantes podem ser difíceis de detectar com métodos padrão, permitindo que mel falsificado se misture com o mel puro. Foto: Imagem de ????? ???????? por Pixabay
  • A fraude compromete a qualidade e os benefícios à saúde do mel. O controle rigoroso e testes específicos são necessários para garantir a autenticidade e a segurança do mel, protegendo os consumidores de produtos adulterados e preservando as propriedades nutritivas do mel verdadeiro.
    A fraude compromete a qualidade e os benefícios à saúde do mel. O controle rigoroso e testes específicos são necessários para garantir a autenticidade e a segurança do mel, protegendo os consumidores de produtos adulterados e preservando as propriedades nutritivas do mel verdadeiro. Foto: Imagem de fancycrave1 por Pixabay
  • A carne bovina é suscetível a fraudes como a adição de água para aumentar o peso e a substituição de cortes inferiores por cortes mais caros. Essas práticas fraudulentas são impulsionadas pela alta demanda e pelos lucros potencialmente elevados.
    A carne bovina é suscetível a fraudes como a adição de água para aumentar o peso e a substituição de cortes inferiores por cortes mais caros. Essas práticas fraudulentas são impulsionadas pela alta demanda e pelos lucros potencialmente elevados. Foto:
  • A dificuldade em rastrear a origem e a qualidade da carne torna a fraude mais fácil. A adulteração pode comprometer a segurança alimentar e a qualidade nutricional da carne. Inspeções rigorosas e rastreamento eficaz são necessários para garantir a integridade do produto e proteger os consumidores.
    A dificuldade em rastrear a origem e a qualidade da carne torna a fraude mais fácil. A adulteração pode comprometer a segurança alimentar e a qualidade nutricional da carne. Inspeções rigorosas e rastreamento eficaz são necessários para garantir a integridade do produto e proteger os consumidores. Foto: hippopx.com
  • A pimenta em pó é normalmente misturada com corantes artificiais e especiarias mais baratas para reduzir custos e aumentar lucros.
    A pimenta em pó é normalmente misturada com corantes artificiais e especiarias mais baratas para reduzir custos e aumentar lucros. Foto: Flickr/Galina Chernova
  • A fraude é facilitada pela dificuldade de detectar adulterações em produtos em pó. Essas práticas podem afetar o sabor e a qualidade da pimenta, além de potencialmente comprometer a segurança alimentar.
    A fraude é facilitada pela dificuldade de detectar adulterações em produtos em pó. Essas práticas podem afetar o sabor e a qualidade da pimenta, além de potencialmente comprometer a segurança alimentar. Foto: jcomp por freepik
  • O azeite de oliva sem especificação de qualidade é vulnerável a fraudes devido à falta de regulamentação rigorosa. Esses azeites podem ser misturados com óleos de menor qualidade ou produtos refinados.
    O azeite de oliva sem especificação de qualidade é vulnerável a fraudes devido à falta de regulamentação rigorosa. Esses azeites podem ser misturados com óleos de menor qualidade ou produtos refinados. Foto: Divulgação
  • A ausência de especificações claras permite que produtos modificados sejam vendidos como azeite de oliva. A fraude compromete o sabor e os benefícios nutricionais.
    A ausência de especificações claras permite que produtos modificados sejam vendidos como azeite de oliva. A fraude compromete o sabor e os benefícios nutricionais. Foto: Imagens Umbe Ber, Mareefe e Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay
  • A cúrcuma em pó é comumente misturada com corantes artificiais e amido para intensificar a cor e aumentar o volume. A fraude é motivada pelo valor percebido da cúrcuma pura e pela dificuldade de detectar adulterações em pó.
    A cúrcuma em pó é comumente misturada com corantes artificiais e amido para intensificar a cor e aumentar o volume. A fraude é motivada pelo valor percebido da cúrcuma pura e pela dificuldade de detectar adulterações em pó. Foto: Imagem de Steve Buissinne por Pixabay
  • Essas práticas comprometem o sabor, a qualidade e os benefícios à saúde da cúrcuma. Testes laboratoriais específicos são importantes para garantir a autenticidade do produto e proteger os consumidores de fraudes que afetam tanto a integridade do produto quanto a segurança alimentar.
    Essas práticas comprometem o sabor, a qualidade e os benefícios à saúde da cúrcuma. Testes laboratoriais específicos são importantes para garantir a autenticidade do produto e proteger os consumidores de fraudes que afetam tanto a integridade do produto quanto a segurança alimentar. Foto: Divulgação
  • O leite em pó é suscetível a fraudes, como a adição de substâncias para aumentar o peso, como amido ou proteínas vegetais. Essas práticas são impulsionadas pelo valor significativo do leite em pó e pela demanda global.
    O leite em pó é suscetível a fraudes, como a adição de substâncias para aumentar o peso, como amido ou proteínas vegetais. Essas práticas são impulsionadas pelo valor significativo do leite em pó e pela demanda global. Foto: Imagem de NoName_13 por Pixabay
  • A adulteração pode afetar a qualidade nutricional e a segurança do produto. A dificuldade em detectar essas fraudes destaca a importância de métodos rigorosos de controle e testes avançados para assegurar a pureza do leite em pó e proteger os consumidores de produtos adulterados.
    A adulteração pode afetar a qualidade nutricional e a segurança do produto. A dificuldade em detectar essas fraudes destaca a importância de métodos rigorosos de controle e testes avançados para assegurar a pureza do leite em pó e proteger os consumidores de produtos adulterados. Foto: Imagem de ????? ???????? por Pixabay
  • A vodka é frequentemente adicionada com água ou álcoois de menor qualidade para reduzir custos e aumentar lucros. A fraude é facilitada pela facilidade de diluição e pela alta demanda por vodka de baixo custo.
    A vodka é frequentemente adicionada com água ou álcoois de menor qualidade para reduzir custos e aumentar lucros. A fraude é facilitada pela facilidade de diluição e pela alta demanda por vodka de baixo custo. Foto: Lvova Anastasiya wikimedia commons
  • Adulterações podem comprometer o sabor e a qualidade do produto. Testes rigorosos e controle de qualidade são essenciais para garantir a autenticidade da vodka e proteger os consumidores de produtos fraudulentos que afetam tanto o sabor quanto a segurança do produto.
    Adulterações podem comprometer o sabor e a qualidade do produto. Testes rigorosos e controle de qualidade são essenciais para garantir a autenticidade da vodka e proteger os consumidores de produtos fraudulentos que afetam tanto o sabor quanto a segurança do produto. Foto: Amrutanshu wikimedia commons
  • O ghee (manteiga clarificada) é adulterado com gorduras vegetais ou outros tipos de manteiga para reduzir custos. A fraude é motivada pelo valor elevado do ghee puro e pela alta demanda.
    O ghee (manteiga clarificada) é adulterado com gorduras vegetais ou outros tipos de manteiga para reduzir custos. A fraude é motivada pelo valor elevado do ghee puro e pela alta demanda. Foto: Divulgação
  • A substituição de ingredientes pode comprometer o sabor e a qualidade do produto. A falta de regulamentação e de especificações claras torna a fraude mais comum. Inspeções rigorosas e testes laboratoriais são necessários para garantir a autenticidade e a pureza do ghee, assegurando que os consumidores recebam um produto genuíno e de alta qualidade.
    A substituição de ingredientes pode comprometer o sabor e a qualidade do produto. A falta de regulamentação e de especificações claras torna a fraude mais comum. Inspeções rigorosas e testes laboratoriais são necessários para garantir a autenticidade e a pureza do ghee, assegurando que os consumidores recebam um produto genuíno e de alta qualidade. Foto: Divulgação
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