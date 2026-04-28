Dinho Ouro Preto comemora 62 anos de idade com aniversário fora do comum

Em 1998, Dinho Ouro Preto e os ex-integrantes do Capital Inicial se reuniram para uma turnê que celebrou os 15 anos da banda. O sucesso da reunião resultou, poucos meses depois, na gravação do álbum “Atrás dos Olhos”, lançado ainda naquele ano. A boa recepção do disco abriu caminho para o especial Acústico MTV, cujo álbum, lançado em 2000, vendeu mais de um milhão de cópias. Desde então, a banda é um sucesso e fez vários shows históricos, como no Rock in Rio. Foto: Divulgação