Filmes e Séries
Penélope Cruz completa 52 anos e revela rotina para manter saúde e boa forma
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Sobre sua rotina, ela detalhou: "Acordo às 7h30; preciso dormir sete ou oito horas todas as noites. Se não estiver trabalhando, tento me exercitar pela manhã. Depois, tomo o café da manhã com a minha família e, se for dia de aula, preparo meus dois filhos, Leo e Luna, para irem à escola". Penélope é casada com o ator Javier Bardem desde 2010, e os filhos dos dois, Leo e Luna, nasceram em 2011 e 2013, respectivamente. Os dois levam uma vida pessoal discreta e costumam trabalhar juntos; aliás, foi Foto: Instagram @penelopecruzoficial
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Inclusive, o casal esteve em mais um projeto juntos. Intitulado "Bunker", o filme de suspense psicológico ainda está em fase de pós-produção e não tem data de estreia divulgada. A história gira em torno de um arquiteto, personagem de Bardem, que aceita um projeto eticamente duvidoso: construir um bunker de sobrevivência para um bilionário da tecnologia. Penélope Cruz interpreta sua esposa, e o casal começa a repensar o casamento de 17 anos. Foto: Youtube Canal The List
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Saiba mais, a seguir, sobre Penélope Cruz. Nascida em 29 de abril de 1974, em Alcobendas, Madrid, na Espanha, ela é uma das poucas atrizes europeias de língua de origem latina que conseguiram atravessar fronteiras e se tornar uma das artistas mais respeitadas da indústria cinematográfica, referência em Hollywood e com uma carreira premiada e consolidada ao longo dos anos. Foto: wikimedia commons/Carlos Delgado
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Penélope começou a carreira ainda jovem, aos 16 anos, mas não como atriz. Ela comandava um programa espanhol chamado "La Quinta Marcha". A partir de 1992, passou a atuar e estreou no filme "Jamón Jamón", no papel de Sílvia, ao lado de Javier Bardem, que interpretava Raúl. Foto: Reprodução Papo de Cinema
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Ela conseguiu, pela primeira vez, reconhecimento internacional com "Belle Époque", de 1992, filme dirigido por Fernando Trueba que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e conta a história de um desertor do exército acolhido por um senhor idoso e suas quatro filhas. Foto: Divulgação
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O primeiro papel em inglês de Penélope Cruz foi em "Prisioneiros da Paixão", produção filmada em 1994, mas lançada apenas anos depois. Em seguida, ela atuou no faroeste contemporâneo "Terra de Paixões". Depois, aos poucos, ganhou espaço em Hollywood e esteve em filmes como "Sabor da Paixão", “Espírito Selvagem” e “O Capitão Corelli”. Foto: Divulgação
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No entanto, o filme que mais mudou seu status para estrela foi "Vanilla Sky", lançado em 2001 e estrelado ao lado de Tom Cruise, uma refilmagem de um filme de sucesso no qual ela já havia atuado, "Preso na Escuridão". O sucesso foi tão grande que a atriz chegou a morar nos Estados Unidos. Foto: Divulgação
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Em 2009, Penélope Cruz venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação em "Vicky Cristina Barcelona". Com a vitória, tornou-se a primeira atriz espanhola a conquistar a estatueta. No longa, dirigido por Woody Allen, ela deu vida a Maria Elena, esposa de Juan Antonio, personagem de Javier Bardem. Foto: Divulgação
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Outras atuações notáveis de Penélope Cruz incluem Carla no musical "Nine", que lhe rendeu outra indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante; Anna em "Para Roma com Amor", de Woody Allen; e Donatella Versace nos episódios sobre o assassinato de Gianni Versace em "American Crime Story", papel que lhe garantiu uma indicação ao Emmy. Foto: Divulgação
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Durante a carreira, ela trabalhou diversas vezes com o diretor espanhol Pedro Almodóvar e se tornou uma de suas principais musas. Entre os projetos que fizeram juntos estão "Volver", que rendeu a primeira indicação ao Oscar da atriz, "Mães Paralelas", que também garantiu a ela indicação ao maior prêmio do cinema, além de "Carne Trêmula", "Presos na Escuridão", "Tudo Sobre Minha Mãe" e "Dor e Glória". Foto: Divulgação
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Curiosidade: Penélope Cruz revelou, em entrevista, que sofre de amaxofobia, transtorno caracterizado pelo medo de conduzir veículos. A origem desse medo está em um trauma de infância, pois, quando ainda era criança, presenciou o atropelamento da irmã mais nova, Mónica Cruz. Foto: Reprodução Instagram