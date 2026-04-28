Penélope Cruz completa 52 anos e revela rotina para manter saúde e boa forma

Sobre sua rotina, ela detalhou: "Acordo às 7h30; preciso dormir sete ou oito horas todas as noites. Se não estiver trabalhando, tento me exercitar pela manhã. Depois, tomo o café da manhã com a minha família e, se for dia de aula, preparo meus dois filhos, Leo e Luna, para irem à escola". Penélope é casada com o ator Javier Bardem desde 2010, e os filhos dos dois, Leo e Luna, nasceram em 2011 e 2013, respectivamente. Os dois levam uma vida pessoal discreta e costumam trabalhar juntos; aliás, foi Foto: Instagram @penelopecruzoficial