Estilo de Vida
Substância em xaropes é proibida pela Anvisa: veja como conferir se o remédio é seguro
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Com isso, todos os produtos com esse componente devem ser retirados de circulação, independentemente da marca ou do fabricante. A medida anunciada pela Anvisa tem caráter preventivo. Foto: divulgação Ministério da Saúde
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O objetivo é evitar que haja complicações mais graves associadas ao uso da substância. A orientação é clara: interromper o consumo e buscar orientação médica. Foto: Imagem gerada por i.a
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O principal motivo da suspensão é o risco de problemas cardíacos graves associados ao clobutinol. Estudos analisados pela área técnica da Anvisa indicaram aumento significativo de arritmias em pacientes que utilizam a substância. Foto: Marcelo Camargo Agência Brasil
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A decisão se baseia em parecer da Gerência de Farmacovigilância, que concluiu que os riscos superam qualquer benefício terapêutico. Com isso, o uso deixou de ser considerado seguro em qualquer situação clínica. Foto: Imagem gerada por i.a
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A resolução também determina ações imediatas por parte das empresas envolvidas. Devem suspender a comercialização e recolher os produtos disponíveis no mercado. Foto: Elza Fiúza Agência Brasil
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Entre as empresas citadas estão Victalab Farmácia de Manipulação, IHB Ecommerce Ltda e Treelife Pharmah Ltda. Todas devem cumprir as determinações regulatórias estabelecidas pela Anvisa. Foto: Imagem gerada por i.a
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Não há uma lista pública de marcas divulgada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso acontece porque a decisão vale para qualquer medicamento com clobutinol, independentemente do nome comercial, e muitos deles podem ser manipulados ou ter circulação limitada. Foto: imagem gerada por i.a
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Na prática, isso significa que não dá para confiar apenas em listas de internet com nomes de xaropes. O caminho mais seguro é verificar a composição na embalagem ou na bula: se aparecer “clobutinol”, o uso deve ser interrompido imediatamente. Foto:
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Outra orientação importante é evitar a automedicação com xaropes antigos guardados em casa, já que alguns podem conter essa substância sem que a pessoa perceba. Foto: Imagem gerada por i.a
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Em caso de dúvida, a pessoa pode levar o produto até um farmacêutico, um profissional habilitado para informações sobre os remédios. No Brasil, toda farmácia e drogaria é obrigada por lei a ter um farmacêutico responsável durante todo o horário de funcionamento. Foto: Imagem gerada por i.a
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O ideal é procurar um médico para avaliação e indicação de alternativas mais seguras para o tratamento da tosse. Existem formas mais seguras de combater a tosse seca, mas a escolha depende do quadro clínico de cada paciente. Foto: Imagem Pixabay