Código Morse: a invenção inaugurou a era da comunicação instantânea de longa distância

Com o passar do tempo, o Código Morse extrapolou o telégrafo e passou a ser utilizado em diferentes meios, como sinais luminosos, sonoros e até gestuais. Essa versatilidade contribuiu para sua longevidade, mesmo diante do avanço de tecnologias mais sofisticadas, como o telefone e a internet. Embora tenha perdido protagonismo no cotidiano, o Código Morse ainda é utilizado em nichos específicos, como na aviação, na navegação e no radioamadorismo. Foto: - Reprodução do Facebook MORSE CODE FANS