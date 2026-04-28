Capital Nacional do Balonismo: Torres (RS) une natureza exuberante e ‘turismo de experiência’

A história de Torres remonta a períodos muito anteriores à colonização europeia, com evidências arqueológicas que apontam a presença de povos indígenas, como Carijós e Minuanos, que habitavam a região e exploravam seus recursos naturais. Durante o período colonial, a área passou a ter importância estratégica por funcionar como corredor de passagem no litoral sul, sendo utilizada por tropeiros e viajantes que cruzavam a região. Ao longo do tempo, conflitos regionais e mudanças na dinâmica territo Foto: Reprodução do Instagram @torresrsbrasil