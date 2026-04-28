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Capital Nacional do Balonismo: Torres (RS) une natureza exuberante e ‘turismo de experiência’
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Essas formações basálticas, conhecidas como “torres de pedra”, deram origem ao nome do município e compõem uma paisagem rara no Brasil. Em frente à costa, destaca-se ainda a Ilha dos Lobos, a única ilha marítima do estado do Rio Grande do Sul, que abriga rica biodiversidade e é importante refúgio de animais marinhos. Somam-se a esse conjunto ainda parques naturais, lagoas e áreas de Mata Atlântica, compondo um território que alia beleza cênica, relevância ambiental e forte apelo turístico. Foto: Reprodução do Instagram @torresrsbrasil
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A história de Torres remonta a períodos muito anteriores à colonização europeia, com evidências arqueológicas que apontam a presença de povos indígenas, como Carijós e Minuanos, que habitavam a região e exploravam seus recursos naturais. Durante o período colonial, a área passou a ter importância estratégica por funcionar como corredor de passagem no litoral sul, sendo utilizada por tropeiros e viajantes que cruzavam a região. Ao longo do tempo, conflitos regionais e mudanças na dinâmica territo Foto: Reprodução do Instagram @torresrsbrasil
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O patrimônio natural é elemento central da identidade de Torres. Um dos principais cartões-postais do município é o Parque Estadual da Guarita, com suas formações rochosas icônicas. Foto: Divulgação
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Com trilhas, mirantes e formações como a Torre Sul e o Morro do Farol, o parque da Guarita oferece vistas panorâmicas únicas do litoral gaúcho. Além do valor paisagístico, é uma área de preservação ambiental que protege ecossistemas costeiros e atrai visitantes em busca de natureza e contemplação. Foto: Divulgação
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Já a Lagoa do Violão, conhecida por seu formato peculiar, oferece experiências que vão da contemplação à prática esportiva. Ao mesmo tempo, a cidade enfrenta desafios típicos de destinos turísticos em expansão, como a pressão imobiliária e a necessidade de preservar ecossistemas sensíveis. Foto: Reprodução do Instagram @torresrsbrasil
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O Morro das Furnas, próximo ao parque, é uma formação rochosa imponente marcada por cavidades naturais. Ele oferece vistas privilegiadas do litoral e do encontro entre as falésias e o oceano. Seu nome remete às “furnas”, grutas e aberturas que tornam o cenário ainda mais dramático e característico da geografia única de Torres. Foto: Hesteriana/Wikimédia Commons
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Próximo à área rural de Torres está a Cachoeira dos Borges, uma das maiores quedas d’água da região sul, com cerca de 40 metros de altura. O acesso envolve trilhas em meio à vegetação nativa, o que reforça seu caráter preservado. O local encanta pela força das águas e pelo cenário natural exuberante, sendo um destino procurado por quem busca contato direto com a natureza. Foto: Reprodução do Instagram @cachoeiradosborges
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O balonismo é um dos maiores símbolos de Torres. Impulsionada por condições climáticas favoráveis, como ventos estáveis e áreas amplas para voo, a prática ganhou força a partir da década de 1980 e se transformou em tradição com a realização anual do Festival Internacional de Balonismo de Torres, que reúne pilotos de diversos países e atrai milhares de visitantes. Foto: Reprodução do Instagram @torresrsbrasil
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Durante o evento, o céu da cidade se enche de cores, criando um espetáculo visual que dialoga com a paisagem única das falésias e do litoral. Mais do que uma atração turística, o balonismo tornou-se parte da identidade local, estimulando a economia, o esporte e a cultura, além de oferecer voos panorâmicos que revelam Torres sob uma perspectiva privilegiada. Foto: Divulgação
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Um dos marcos históricos e religiosos mais antigos de Torres é a Igreja de São Domingos, que se liga às origens do povoamento local. Com arquitetura simples e simbólica, o templo reflete a presença da fé católica na formação da cidade ao longo dos séculos. Foto: tetraktys/Wikimédia Commons
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Culturalmente, Torres reflete a diversidade de influências que marcaram sua formação, desde colonizadores açorianos até imigrantes europeus, além das tradições ligadas à pesca e à vida litorânea. Eventos contemporâneos, especialmente os festivais de balonismo, reforçam sua identidade e projetam a cidade nacional e internacionalmente. Foto: Divulgação